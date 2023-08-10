حبس 18 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بأسوان
أمرت النيابة العامة بمحافظة أسوان بحبس 18 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بنطاق المحافظة.
كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان شن حملة أمنية مكبرة استهدفت دوائر المديرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية بحوزة (8 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") و10 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضبط خلالها (6,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4,500 كيلوجرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (10 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (808) أحكام قضائية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.