الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 18 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بأسوان

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بمحافظة أسوان بحبس 18 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بنطاق المحافظة.

 

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان شن حملة أمنية مكبرة استهدفت دوائر المديرية  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية بحوزة (8 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") و10  قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضبط خلالها (6,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4,500 كيلوجرام لمخدر البانجو – كمية  لمخدر الهيروين) بحوزة (10 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (808) أحكام قضائية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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