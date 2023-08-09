بيان توضيحي من نهضة مصر حول سعر كتاب الأضواء

نفت شركة نهضة مصر، ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بلوغ سعر كتاب الأضواء في اللغة العربية، للصف الثالث الثانوي 670 جنيهًا.

وأوضح معتز الضبع، مدير إدارة الأمن بشركة نهضة مصر فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن ما أشيع على بعض الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول طرح سعر كتاب الأضواء فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بسعر 670 جنيها، عارٍ تماما من الصحة.

وأكد الضبع، أن كتاب الأضواء للصف الثالث الثانوي عبارة عن 3 كتب منفصلة، لم يطرح منها حتى الآن سوى كتاب واحد فقط وهو النحو بسعر 190 جنيها.

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ومع قرب دخول العام الدراسي الجديد، بدأ أولياء الأمور فى البحث عن أسعار الكتب الخارجية، ولم تصدر حتى الآن بيانات من شركة النشر حول الأسعار النهائية، وما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى مجرد اجتهادات من بعض المستخدمين.

وكانت شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، قالت فى وقت سابق: إن أسعار الكتب الخارجية هذا العام ربما سوف تشهد ارتفاعات عن العام الماضي بنسبة 40%،، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة على ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، وسط مطالبات لوزارة التربية والتعليم بالتدخل للسيطرة على الأسعار.

