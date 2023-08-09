شعبة الصيدليات: مخاطبة رئيس الوزراء للتدخل لحل مشكلات بيع الدواء بسعرين والأدوية منتهية الصلاحية

قررت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود، تصعيد مطالبها بمخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لعرض المشكلات التي تواجه قطاع الصيدليات.

اجتماع طارئ للشعبة العامة للصيدليات لمناقشة المشكلات التي تواجهه الصيادلة

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الشعبة العامة للصيدليات بمقر الاتحاد العام للغرف، يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، لمناقشة المشكلات التي تواجه الصيادلة مع بيع الدواء بأكثر من سعر، مع اعتماد هيئة الدواء المصرية تنفيذ قرار وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين رقم 23 لسنة 2017 الخاص ببيع الدواء بأكثر من سعر.

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أعضاء الشعبة العامة للصيدليات خلال الاجتماع، فيتو

الصيدليات تناقش تداعيات قرار وزير الصحة الأسبق الخاص ببيع الدواء بسعرين على القطاع

وقال الدكتور حاتم البدوي، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجتماع ناقش مشكلة انهيار اقتصاديات الصيدليات بسب قرار وزير الصحة الأسبق رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن بيع الدواء بسعرين، والمخالف لقانون التسعيرة الجبرية، إذ أن الدواء سلعة مسعرة جبريًا ولابد وأن تباع بسعر واحد.

قرار وزير الصحة بشأن إعادة تسعير الأدوية ورفع أسعار 3010 أصناف دوائية

وأوضح «البدوي» أن القرار رقم 23 لسنة 2017 الصادر من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بشأن إعادة تسعير 15 % من أدوية الشركات المحلية و20 % من الأدوية المستوردة والأجنبية، الذي بموجبه تم رفع أسعار 3010 أصناف دوائية من إجمالي 12 ألف صنف تقريبًا مسجل في مصر.

تعنت هيئة الدواء وعمل محاضر تسعيرة للصيادلة وعدم تنفيذ نفس الإجراء على الشركات

وأضاف «البدوي» لـ «فيتو» بالاضافة إلي تعنت هيئة الدواء وعمل محاضر تسعيرة للصيادلة، ولا تقوم بتنفيذ نفس الإجراء على شركات الأدوية والتوزيع، علي الرغم من أن شركات الأدوية والتوزيع تقوم بطمس السعر القديم، وفي بعض الأحيان تقوم ببيع الدواء ذو السعر القديم علي التسعيرة الجديدة.

مخاطبة رئيس الوزراء للتدخل لحل مشكلة بيع الدواء بسعرين وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية

وأشار السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات، إلى أنه في ظل عدم استجابة رئيس هيئة الدواء لدعوات الشعبة العامة لعقد اجتماع لعرض ومناقشة المشكلات والحلول المقترحة، قررت الشعبة العامة تصعيد الأمر بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض هذه المشكلة إضافة إلى المطالبة بتوجيه هيئة الدواء لإصدار قرار ملزم لشركات الدواء لسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

المشاركون في الاجتماع يتحدثون باسم 82 ألف صاحب صيدلية

وقال «البدوي» إن المشاركين في الاجتماع يتحدثون عن جموع الصيادلة، قائلًا: « نحن نتحدث باسم 82 ألف صاحب صيدلية، الذين يفتحون بيوت مالا يقل عن مليون مصري، حيث يوجد في كل صيدلية نحو 4 عمال، وهؤلاء العمال يعولون أسرهم».