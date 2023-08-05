الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نقيب السياحيين يكشف دور المتحف المصري الکبير في تنشيط السياحة (فيديو)

متحف الكبير،فيتو
متحف الكبير،فيتو

توقع باسم حلقة، نقيب السياحيين، افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية العام الجارى 2023، عقب الانتهاء من التجهيزات النهائية للمتحف، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والملوك، بجانب حضور واسع لوسائل الإعلام من أجل تغطية الافتتاح. 

وأضاف باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن المتحف الكبير يضم عدد كبير من القاعات ومعامل تخص الصناعات التي كانت تتم قديمًا، لافتا إلى أن المتحف المصرى  يظهر كافة العصور التاريخية، لذا تقوم الحكومة المصرية بتنظيم حفل كبير لافتتاح المتحف،  بالقرب من منطقة الأهرامات،  المتحف يعتبر نقطة مضيئة للغاية في التنشيط والترويج السياحي خاصة في منطقتي القاهرة والجيزة على غرار منطقتي الأقصر وأسوان. 

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وتابع باسم حلقة، نقيب السياحيين، أنه يتم إنشاء الممشى السياحي الواصل بين المتحف ومنطقة الأهرامات، بجانب مطار سفنكس الدولي واستعداده لاستقبال رحلات الطيران يعكس كم الاستعدادات والمجهودات التي بُذلت  لاستقبال مثل هذا الحدث العظيم.
 

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