الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

الأنبا أكليمندس يرسم شمامسة جدد لكنيسة الشهيد مار مينا بالأمل

الأنبا أكليمندس،
الأنبا أكليمندس، فيتو

صلى نيافة الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي ضمن نهضة صوم السيدة العذراء، في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة الأمل.

وشارك الأنبا إكليمندس الآباء كهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات أيضًا أسر الشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.

Advertisements

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى البابا إبريموس البطريرك الخامس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا إبريموس البطريرك الخامس.

وتنيَّح القديس البابا إبريموس البطريرك الخامس من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مثل هذا اليوم من عام 118 م.

قصة القديس البابا إبريموس

وُلِدَ القديس البابا إبريموس بمدينة الإسكندرية. وقد عمده القديس مار مرقس الإنجيلي كاروز الديار المصرية. فنشأ على البر والتقوى، وكان عفيفًا كالملائكة، يفعل أفعالًا حسنة بنُسك. وبعد نياحة البابا كردونوس، أجمعت كلمة المؤمنين على انتخابه بطريركًا يوم 22 بؤونه سنة 106م.

ولما ارتقى الكرسي المرقسي في عهد الإمبراطور إدريانوس قيصر، ازداد تمسكًا بالفضائل، وأضاف إليها الاجتهاد المتواصل في سبيل تقدم المسيحية في عهده. ولهذا كان يهتم بوعظ الشعب وإرشادهم بدون كلل. وكان يختار بإرشاد الروح القدس من يصلحون لرتب الأسقفية والقسيسية والشماسية، ليهذبوا الرعية بالآداب المسيحية. وظل هذا القديس البابا يجاهد في سبيل رعيته اثنتي عشرة سنة وشهرًا واحدًا واثني عشر يومًا. وساعده في ذلك أن الكنيسة كانت في أيامه في سلام تام وطمأنينة كاملة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الانبا اكليمندس شمامسة جدد كنيسة الشهيد مار مينا مدينة الامل صوم السيدة العذراء

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

بعد قرار مجلس الوزراء، عقوبة رادعة لإتلاف وإزالة الرقم القومي للعقار

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

لاڤيينا يضم فاروق جعفر مدافع الزمالك رسميا

هتلر يزيد أوجاع يد الزمالك ويتقدم باستقالته قبل 8 أيام من البطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاربعاء 9-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في نهاية التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بزوال الأحزان والعيش في أجواء هادئة

تفسير رؤية زراعة الفل فى المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الأموال

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية