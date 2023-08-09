الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

عفروتو: مشروع دايموند مبهر ولدي طموح عال مع الفريق

عفروتو، فيتو
عفروتو، فيتو

تحدث مصطفى عفروتو لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لفيتو عن تجربته الجديدة مع نادي دايموند في القسم الثالث 

ولعب عفروتو سابقا مع أندية الأهلي والاسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والشرقية والإنتاج الحربي وألعاب دمنهور والألومنيوم والفيوم كراج أقدام الأذربيجاني وبولي تيميشوارا الروماني وصحم العماني.

وقال عفروتو: خضت العديد من التجارب في بلدان مختلفة ومازال لدي الشغف لتقديم شيء مميز.

وأشار: لدي طموح عال مع فريقي الحالي، ويأتي ذلك بسبب ما يقدمه مجلس الإدارة بالتعاقد مع لاعبين جيدين لديهم طموح مختلف.

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وواصل: مازالت في الرابعة والثلاثين من عمري لذا عليا ضغوطات كبيرة لتحقيق أشياء مميزة فيما هو قادم.

وتابع: كنت أتمني تحقيق الكثير من الأشياء المميزة في مسيرتي الكروية، ولكني أؤمن بالقدر واعلم أن الله سيكافأني في النهاية، وادعم كل لاعب في جيلي يلعب في مستوي عال.

واستمر في حديثه قائلا  : الطموح هو الصعود في العام المقبل، ومن ثم التركيز علي تقديم شيء مميز للنادي واللاعبين كذلك.

وأنهي عفروتو كلامه عن أن النادي الأهلي هو من قدمه، وتلك هي الفترة الأميز في مسيرته متمنيًا التوفيق للمارد الأحمر في الفترات المقبلة.

 

مصطفى عفروتو، فيتو

 

 

عفروتو يلعب في القسم الثالث 


وأعلن نادي دياموند التعاقد مع مصطفى عفروتو لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق لتدعيم صفوف الفريق في دوري القسم الثالث.

وأحرز عفروتو ثنائية في مرمى ترينداد وتوباجو وباراجواي بمونديال الشباب 2009 الذي أقيم في مصر تحت قيادة ميروسلاف سكوب المدير الفني لمنتخب الشباب.

عفروتو حقق لقبي الدوري المصري مع النادي الأهلي موسمي 2009/2010 و2010/2011 بالإضافة للقب كأس السوبر المصري موسم 2010/2011.
 

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الأهلي مصطفي عفروتو نادي دايموند الاسماعيلي ألعاب دمنهور

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