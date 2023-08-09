45 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار شيفروليه الدبابة خلال أغسطس

سيارات شيفروليه الدبابة، استقبل السوق المصري أحدث سيارات شيفروليه الدبابة في السوق المحلي، موديل 2024 خلال أغسطس الجاري.





واستعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه أسعار سيارات شيفروليه الدبابة بعد الزيادة التي أطلقها الوكيل المحلي على أسعار السيارات خلال شهر أغسطس وبالتزامن مع طرحها محليًا وتصل نحو 45 ألف جنيه وهي كالتالي:



- شيفروليه دبابة موديل 2024 صندوق 661.500 ألف جنيه بدلًا من 622 ألف جنيه بزيادة 39.500 ألف جنيه.



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- ثاني فئة صندوق بالاكسسوارات 676.500 ألف جنيه بدلًا من 630.800 ألف بزيادة 45.700 ألف جنيه.



- الدبابة شاسيه 659.500 ألف جنيه بدلًا من 620.500 ألف جنيه بزيادة 39 ألف جنيه.



- الدبابة مكيفة بسعر 716 ألف جنيه بدلًا من 673.500 ألف جنيه بزيادة 42.500 ألف جنيه.



- الدبابة مكيفة بالاكسسوارات 731 ألف جنيه بدلًا من 682.300 ألف بزيادة 48.700 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات شيفروليه الدبابة



وتأتي السيارة بوزن بكامل الحمولة 2700 كجم مع استهلاك وقود بواقع 76 لتر وتأتي بمحرك تيربو ديزل 2500 سي سي 4 سلندر صف واحد كاملة مفردة بقوة 79 حصان وعزم دوران 176 نيوتن متر عند 3900 لفة في الدقيقة.

ويبلغ إجمالي صندوقها الخلفي 2300 مم في الطول و1700 مم في العرض بارتفاع 380 مم.



تجهيزات ووسائل أمان شيفروليه الدبابة



كما تعتمد سيارات شيفرولية الدبابة على نظام فرامل LSPV الذي يوفر تحكم أفضل في أداء السيارة عند الكبح مع مصابيح هالوجين أمامية ومصابيح ضباب بجانب تكييف ودفاية هوائية وباور ستيرينج وراديو بمشغل اسطوانات وMP3 وUSB ومخرج صوت AUX و2 من السماعات.