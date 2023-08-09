هل ينحج رمز QR code فى ضبط أسعار السجائر فى مصر

أسعار السجائر في مصر اليوم، أعلنت إحدى الشركات المنتجة للسجائر أمس الثلاثاء عن آلية جديدة لظبط سوق السجائر فى الفترة المقبلة وتتثمل فى وضع علامة رمز "QR code" على علب السجائر المحلية لمنع التلاعب فى أسعارها من قبل الموزعين والتجار.

ويعد رمز "QR code" من العاملات التى يمكن من خلالها التعرف على السعر المدون على علبة السجائر عن طريق مسحه من خلال الموبيل والتعرف على سعر العلبة الرسمى دون تلاعب من التجار.

Advertisements

وحول تدوين وكتابة الأسعار على السلع وإمكانية نجاحها فى تحقيق الانظباط فى أسعار السجائر الرسمية وعدم البيع بأسعار أعلى من الأسعار المدونة على العلبة والأسعار الرسمية للشركات المنتجة فإن الأمر قد يشوبه بعض العوائق من بينها اعتماد السوق المحلى على آليات العرض والطلب والتى يقوم من خلالها كل تاجر فى كل منطقة بالبيع بالسعر الذى يتوافق مع المعروض من السجائر المتاحة لديها فى المنطقة التى يعمل بها، وكلما زاد المعروض من السجائر كلها تراجعت الأسعار والعكس صحيح.

ويقبل المستهلكون على شراء السجائر بالأسعار المعلنة من قبل التجار دون الاعتماد على الطرق الحديثة وعدم قدرته على كيفية التصدى للتاجر فى حالة البيع بأسعار أعلى من الأسعار المدون على رمز الكيو ار كود.

أسعار السجائر في مصر اليوم

وتعد هذه المرة الثانية التى يتم تطبيق فيها هذه الآلية حيث سبق وأعلنت الشركة الشرقية للدخان عن وضع العلامة «كيو ار كود» على كافة منتجاتها قبل أن تقوم اليوم أكبر منتج للدخان فيليب موريس هى الأخرى فى اتباع نفس الطريقة لضمان السيطرة على الأسعار.

وعلى الرغم من وضع علامة الكيو ار كود على العلب منذ فترة تزيد عن العام إلا أن الأسعار تباع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية والمدون على علب السجائر المحلية ويمكن التعرف عليه من خلال طريقة المسح بالهاتف المحمول حيث يقول التجار ويعتمدون على آلية العرض والطلب فى تحديد الأسعار.

قائمة أسعار السجائر التقليدية

وأكدت شركة فيليب موريس مصر- إحدى شركات صناعة السجائر والتبغ، التزامها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لدعم المستهلك المصري في مواجهة أي محاولة للتلاعب بأسعار منتجاتها من السجائر وزعزعة استقرار السوق المصرية وصناعة التبغ.

وقامت شركة فيليب موريس مصر في وقت سابق من هذا العام بإضافة رمز "QR code" على جميع منتجاتها، من شأنه أن يعرض قائمة أسعار السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن الخاصة بالشركة، ويأتى هذا التزامًا بضرورة رفع توعية المستهلكين بأسعار المنتجات.

وقالت الشركة، إنه تم تطوير التواصل على العبوة بإضافة نصًا لتشجيع المستهلكين على مسح رمز الـ "QR code" حيث تم بالفعل طرح الغلاف الجديد في الأسواق بدأً بجميع عبوات السجائر. L&M، ويأتى هذا فى إطار التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضبط أسعار التبغ.

وتعد شركة فيليب موريس مصر، إحدى الشركات الأجنبية لتصنيع السجائر في مصر، والتي أعلنت من قبل عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المٌسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها كالتالى

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر، كالتالي:

سعر عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 64 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 49 جنيها.

سعر عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 42 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.