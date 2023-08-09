الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد العالمية: درجات الحرارة في يوليو الأعلى على الإطلاق

درجات الحرارة في
درجات الحرارة في يوليو، فيتو

أكدت  هيئة الأرصاد الجوية، أنه طبقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فمتوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 هو الأعلى على الإطلاق عن أي شهر، حيث كان شهر يوليو ٢٠٢٣ أكثر دفئًا بمقدار 0.72 درجة مئوية عن متوسط ( ​​1991-2020 ) لشهر يوليو

ولم تكن درجة حرارة الهواء فقط هي التي حطمت الأرقام القياسية ولكن درجات حرارة سطح البحر أيضا، حيث استمر المتوسط ​​العالمي لدرجات حرارة سطح البحر في الارتفاع، منذ أبريل ٢٠٢٣، حتى وصل إلى مستويات قياسية عالية في يوليو ٢٠٢٣

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا  


ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية

 

 

حالة الطقس غدا الخميس 10-8-2023 في جنوب سيناء

حالة الطقس غدا الخميس 10-8-2023 في الإسماعيلية


وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.


ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة  ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣

 

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