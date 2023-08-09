الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

البطولة العربية، تعادل سلبي بين النصر السعودي والشرطة العراقي في الشوط الأول

النصر والشرطة
النصر والشرطة

البطولة العربية، انتهى الشوط الأول من مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي بالتعادل السلبي بدون أهداف في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية  التي تقام بمدينة أبها بالسعودية.

 

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا للنصر في الشوط الأول ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

 

تشكيل النصر السعودي

الحراسة: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام.

الوسط: عبد الله الخبيري، بروزفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا.

Advertisements

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشرطة العراقي

حراسة المرمى: أحمد باسل.

الدفاع: مناف يونس، فيصل جاسم، كرار عام، أحمد يحيى، أمير صباح.

الوسط: إدريسا نيانج، عبد المجيد أبو بكر، أحمد فرحان، علاء عبد الزهرة.

الهجوم: اسو رستم.

 

القناة الناقلة لمباراة الشرطة والنصر السعودي 

وتنقل مباراة  النصر السعودي ضد الشرطة العراقي ومباريات كأس البطولة العربية عبر شاشة قناة SSC السعودية الرياضية التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة العربية للأندية 2023.

تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12523.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: – 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

وتنطلق اليوم الأربعاء، مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

الشرطة العراقي × النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD      

الهلال × الشباب – 9 مساء - SSC HD        

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أسند مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إلى حكم مصري.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، وفقا لمصدرها الخاصة، عن حكمي مباراتي نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقود مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الشباب، المصري أمين عمر، والحكم الإماراتي عادل النقبي، سيدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي.

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023 

طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت 4 أهداف
كريم بنزيما  لاعب الاتحاد 3 أهداف
عبد الغفور المهري لاعب الاتحاد 3 أهداف
بوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري 3 أهداف
جواو بيدرو لاعب الوحدة 3 أهداف
إيفر بانيجا لاعب الشباب 3 أهداف
كريستيانو رونالدو لاعب النصر 3 أهداف.

احتساب الأهداف لا يبدأ من دور المجموعات المجمعة في السعودية، بل منذ انطلاق المسابقة من أدوارها التمهيدية الأولى.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية

سامي الجابر - 24 هدفًا
طلال المشعر - 16 هدفًا
هيكل قمامدية - 16 هدفًا
زبير السافي - 14 هدفًا
عبدالحليم علي - 13 هدفًا
مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا
سعد الحارثي - 12 هدفًا
حمزة إدريس - 12 هدفًا
رومارينيو - 11 هدفًا
عبدالملك زياية - 10 أهداف

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي 

وتأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5  ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر 

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البطولة العربية الشرطة والنصر السعودي الشرطة العراقي النصر السعودي ضد الشرطة العراقي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بطولة كأس الملك سلمان بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

مواد متعلقة

رونالدو وماني يقودان هجوم النصر السعودي أمام الشرطة العراقي

الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في افتتاح البريميرليج

تشيلسي يواجه عقوبة قاسية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

تشافي يتلقى صدمة قوية قبل بداية الدوري الإسباني مع برشلونة

جوميز يدافع عن الدوري السعودي: الجماهير تملأ المدرجات قبل رونالدو

ليفاندوفيسكي يقود هجوم برشلونة أمام توتنهام في كأس خوان جامبر

الدوري السعودي، أهلي جدة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية ضد الحزم

برشلونة يضم موهبة فرانكفورت صاحب الأصول العراقية

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة البرازيلي سوزا

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

أبرزها إنشاء رقم قومي لكل عقار، 7 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

أحمد عيد يرد على نجل مرتضى منصور: هي البطولات وقف القيد وبيع النجوم

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في نهاية التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أهم جنسيات السائحين الوافدين إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زراعة الفل فى المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الأموال

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية