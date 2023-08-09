الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

رونالدو وماني يقودان هجوم النصر السعودي أمام الشرطة العراقي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

أعلن لويس كاسترو مدرب النصر السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة الشرطة العراقي ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية  التي تقام بمدينة أبها بالسعودية.

تشكيل النصر السعودي

الحراسة: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام.

الوسط: عبد الله الخبيري، بروزفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشرطة العراقي

حراسة المرمى: أحمد باسل.

الدفاع: مناف يونس، فيصل جاسم، كرار عام، أحمد يحيى، أمير صباح.

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الوسط: إدريسا نيانج، عبد المجيد أبو بكر، أحمد فرحان، علاء عبد الزهرة.

الهجوم: اسو رستم.

موعد مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الشرطة والنصر السعودي 

وتنقل مباراة  النصر السعودي ضد الشرطة العراقي ومباريات كأس البطولة العربية عبر شاشة  قناة SSC السعودية الرياضية التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة العربية للأندية 2023.

تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12523.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: – 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

وتنطلق اليوم الأربعاء، مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

الشرطة العراقي × النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD      

الهلال × الشباب – 9 مساء - SSC HD        

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أسند مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إلى حكم مصري.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، وفقا لمصدرها الخاصة، عن حكمي مباراتي نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقود مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الشباب، المصري أمين عمر، والحكم الإماراتي عادل النقبي، سيدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي.

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023 

طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت 4 أهداف
كريم بنزيما  لاعب الاتحاد 3 أهداف
عبد الغفور المهري لاعب الاتحاد 3 أهداف
بوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري 3 أهداف
جواو بيدرو لاعب الوحدة 3 أهداف
إيفر بانيجا لاعب الشباب 3 أهداف
كريستيانو رونالدو لاعب النصر 3 أهداف.

احتساب الأهداف لا يبدأ من دور المجموعات المجمعة في السعودية، بل منذ انطلاق المسابقة من أدوارها التمهيدية الأولى.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية

سامي الجابر - 24 هدفًا
طلال المشعر - 16 هدفًا
هيكل قمامدية - 16 هدفًا
زبير السافي - 14 هدفًا
عبدالحليم علي - 13 هدفًا
مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا
سعد الحارثي - 12 هدفًا
حمزة إدريس - 12 هدفًا
رومارينيو - 11 هدفًا
عبدالملك زياية - 10 أهداف

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي 

وتأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5  ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر 

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.

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