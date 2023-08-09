الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أستاذ الزراعة يقدم توصيات للنهوض بالقطاع في جلسات الحوار الوطني

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد،فيتو

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس على أهمية جلسات الحوار الوطني، وبينها الجلسة التخصصية لمناقشة الاستثمار الخاص والزراعة، مؤكدًا أهمية الارتقاء والنمو بهذا القطاع الحيوي الهام، من أجل الحفاظ على استدامة الأمن والأمان الغذائي وكل الاهتمام بالفلاحين والمزارعين. 

 

جاء ذلك خلال على هامش مشاركته، اليوم فى الجلسة التخصصية المعنية بمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي، والتي سبق انعقادها تحت عنوان "دور الدولة في دعم مستلزمات الإنتاج والتسعير- الائتمان والديون".

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تشجيع الفلاح المصري 

 

وأوصى الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بضرورة دفع الفلاح المصري نحو التقدم والحداثة، وتطوير الإرشاد الزراعي وربط التعاونيات وتطبيق الإرشاد التشاركي بما يتيح سهولة حصول المزارعين على الحزم الإرشادية المختلفة خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية للمزارعين ودعمهم .

 

وطالب بضرورة تفعيل الإرشاد التشاركي وتفعيل نموذج "المدارس الحقلية"، بالريف المصري وتحويلها لمدارس حقلية تكنولوجية، بما يسهم في إعداد جيل من الفنيين الزراعيين مؤهلين للتعامل مع التقنيات الزراعية الحديثة

 

وأوصى بأهمية التخطيط لإعداد خريطة زراعية طبقًا للمتغيرات العالمية، تراعي التغيرات المناخية المتسارعة، مع خريطة زمنية ومكانية يتم ربطها مع الري، وبها الزراعات المستقبلية باستخدام نظام الرصد والاستشعار عن بعد، عن طريق ربطها بشبكة بها نظام لتكويد الأراضي، واستخدام نظام ضمان تأمين تكافلي اجتماعي موحد للفالحين يتضمن التعويض ضد المخاطر على المزروعات اسوة بنظام "التأمين على الماشية"، وتفعيل دور صندوق الموازنة الزراعية، وتطوير وتحديث التعاونيات الزراعية، والتأكيد على نشر وتنشيط كل ما يتعلق بالزراعات التعاقدية وخصوصًا للمحاصيل الاستراتيجية والتصديرية.

 

موسم حصاد قصب السكر 

 

من ناحية أخرى، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادتها لموسم حصاد قصب السكر الجديد والذي يبدأ في أكتوبر المقبل، لتأمين المخزون الإستيراتيجي للبلاد  من السكر، لضمان نجاح الموسم الجديد لتوريد أكبر كمية لصالح وزارة التموين لصالح البطاقات التموينية والمساهمة في سد الفجوة الاستيرادية.

 

وفي هذا الإطار، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، ونظيره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع  رؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر من بنجر السكر، وذلك بحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية.

 

استهدف اللقاء الاتفاق على القواعد والضوابط المنظمة لموسم إنتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024  للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين.

 

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للقيادة السياسية التي وجهت بالاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية.

 

كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير على المزارعين.

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