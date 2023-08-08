وزيرا التموين والزراعة يضعان الضوابط المنظمة لموسم إنتاج قصب السكر، رفع أسعار التوريد لتشجيع المزارعين وتأمين المخزون الإستراتيجي وسد الفجوة الاستيرادية، واستيراد نحو 165 ألف طن حتى الآن

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لموسم حصاد قصب السكر الجديد والذي يبدأ في أكتوبر المقبل، لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد من السكر، لضمان نجاح الموسم الجديد لتوريد أكبر كمية لصالح وزارة التموين لصالح البطاقات التموينية والمساهمة في سد الفجوة الاستيرادية.

وفي هذا الإطار، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، ونظيره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر من بنجر السكر، وذلك بحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية.

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استهدف اللقاء الاتفاق على القواعد والضوابط المنظمة لموسم إنتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024 للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين.

موسم قصب السكر الجديد

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للقيادة السياسية التي وجهت بالاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية.

كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير على المزارعين.

ضوابط توريد محصول البنجر

وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر مع التأكيد علي وجود لجان للاستلام داخل المصانع أثناء التوريد بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الوزيران على أهمية إعلان أسعار توريد البنجر وقصب السكر من جانب الشركات تشجيعًا للمزارعين علي التوريد في الموسم الجديد، مع وجود احتياطي استراتيجي آمن من سلعة السكر يكفي احتياجات البلاد حتى الأول من مارس 2024.

من ناحيته، أكد السيد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هناك صدى وردود أفعال إيجابية كبيرة نتيجة سياسات التسعير الجديدة المشجعة والمحفزة للمزارعين للموسم القادم.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استجابة الحكومة بالتنسيق مع شركات السكر، لطلبات لجنة الزراعة بحضور وزير التموين، وتم إقرار زيادة في سعر توريد قصب السكر بقيمة ٤٠٠ جنيه، ليصبح ١٥٠٠ جنيه للطن بدلا من ١١٠٠ جنيه.

أما بالنسبة لمحصول بنجر السكر، تم الاتفاق على زيادة في سعر الطن، تتناسب مع توقيت كل عروة، حيث يبدأ سعر توريد الطن في العروة الأولى من الفترة ١ فبراير حتى ١٥ مارس بـ ١٥٠٠ جنيه للطن، وذلك بعدما كان سعر الطن ٨٧٥ أي بقيمة زيادة ٦٢٥ جنيها، عن الموسم السابق، وينخفض السعر في العروات التالية تدريجيا، بالإضافة إلى وجود إضافة على السعر مقابل النظافة والجودة.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن زيادة سعر التوريد بهدف تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الهامة، وتتماشى مع خطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل والسلع المهمة.

موسم حصاد السكر 2024

وأكدت وزارة التموين تشكيل لجنة لحصر المشاكل مع مسئولي الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية من محافظة المنيا وحتى محافظة أسوان، وبمشاركة ممثلين عن النقابات الزراعية بتلك المحافظات، موضحة أن اللجنة بدأت عملها بداية أغسطس الجاري..

حجم إنتاج السكر

يذكر أن حجم الاستهلاك المحلى من السكر 3.3 مليون طن سنويا، بينما يتم إنتاج 2.9 مليون طن سكر (1.8 مليون طن من بنجر السكر، 900 ألف طن من قصب السكر، 250 ألف طن من الجلوكوز والهاى فركتوز)، ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد.

ووفقًا للتقديرات الأولية التي تمت على المساحات المنزرعة من القصب في محافظات الصعيد خلال العام الجاري والذي سيتم بدء حصاده في ديسمبر القادم، تم التوصل إلى أنه سيتم استلام ما بين 6 ملايين لـ 6.3 مليون طن قصب سكر.

حظر تصدير السكر

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا رقم 88 لسنة 2023، بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية أن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل المقبل، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات المالية.

حجم إنتاج السكر في مصر

وأضاف أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن لافتا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.

وأرجع المصيلحي قيام الوزارة خلال الفترة الماضية باستيراد نحو 300 ألف طن سكر خام تتضمن 165 ألف طن استوردتهم هيئة السلع التموينية و50 ألف طن سكر تعاقدت عليهم شركة الشرقية للسكر ونحو 50 ألف طن لشركة الدقهلية للسكر، وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج.

أسعار السكر في الأسواق

وأكد المصيلحي أنه وجه بإتاحة السكر في الأسواق مشيرا إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح من 22 إلى 26 جنيها للكيلو لافتا إلى ارتفاع أسعار السكر عالميا ليصل إلى نحو 700 دولار للطن.

استيراد 165 ألف طن سكر

وقامت هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر بالتعاقد على استيراد كميات تقدر بـ 165 ألف طن.

كما قامت باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص ببدء العمل على استيراد 150 ألف طن إضافية بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالأسواق المحلية لضبط الأسعار.