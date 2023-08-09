الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الصحفيين

مجلس نقابة الصحفيين،
مجلس نقابة الصحفيين، فيتو

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأربعاء، زيادة معاش النقابة بواقع 500 جنيه ليصبح 3 آلاف جنيه، على أن تطبق هذه الزيادة بدءًا من السنة المالية الحالية معاش شهر يوليو، وأن يتم صرفها فورا مع معاش الشهر الحالي.

زيادة الحد الأدنى للأجور في عقود الصحفيين 

كما قرر مجلس النقابة زيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل الثلاثية لتصبح 3 آلاف جنيه، وتعديلها بلائحة القيد مع مخاطبة كافة المؤسسات الصحفية بتطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد، على أن يتم تطبيقة من لجنة القيد القادمة.

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مخاطبات نقيب الصحفيين للقومي للأجور 

وكان نقيب الصحفيين، خاطب المجلس القومي للأجور وجميع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية لتطبيق الحد الأدنى على جميع الصحفيين وما يتبعه من قرارات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 46 لسنة 2023، وكذلك تنفيذًا لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتي ألزمت مجلس النقابة بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقرر من الدولة، وما يتبعه من درجات مالية.

 

دعم إضراب بي بي سي 


وأعلن مجلس النقابة بالإجماع دعمه لإضراب العاملين بمؤسسة بي بي سي للمطالبة بحقوقهم، ومساندته لهم في إضرابهم القادم، والذي يبدأ يوم الإثنين 21 أغسطس، كما طالب المجلس كل المعنيين بدعم الزملاء في مواجهة التمييز الذي يتعرضون له من قبل الإدارة والتعنت الذي تمارسه ضدهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

أزمة معاشات الوفد


كما أعلن المجلس دعمه لمطالب الزملاء الصحفيين وأصحاب المعاشات بالوفد للحصول على مستحقاتهم المالية، وحث مجلس النقابة إدارة صحيفة الوفد والقائمين على الحزب للالتزام بتعهداتهم ووقف سياسة المماطلات وصرف مستحقات الزملاء المالية وشدد المجلس على مساندته لأي تحركات قانونية يتخذها الزملاء حتى الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة.


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