محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالتعليم الفني



قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بالتعليم الفني، " زراعي تجاري، فندقي، صناعي، تعليم مزدوج، للعام الدراسي 2023-2024 م من 5 ل 20 درجة، حسب احتياجات المدارس، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، بهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول، وحرصًا على مصالح الطلاب وحرصًا على العملية التعليمية، موجها بالاعلان عن المدارس التي تم تخفيض تنسيق القبول بها.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جاء ذلك بناءً على رغبة أولياء الأمور، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالنزول بمجموع القبول بالتعليم الفني، مؤكدًا أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشددًا على أنه يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.

والمدارس التي جرى تخفيض التنسيق بها، وهي مدرسة دسوق الزراعية المشتركة من 195 درجة ل 190 درجة، وكفر الشيخ الثانوية الزراعية المشتركة من 210 درجة ل 200 درجة، وكفر الشيخ الزراعية العسكرية بنين من 185 درجة ل180 درجة، كفر الشيخ المعمارية العسكرية بنين من 185 درجة ل 180 درجة، ومدرسة الشهيد خالد السواحلي الصناعي بكفر الشيخ من 165 درجة ل 160 درجة، بيلا الصناعية العسكرية بنين من 185درجة ل 180 درجة، وبلطيم الصناعية العسكرية بنين من 185 درجة ل180 درجة، الحامول الصناعية العسكرية بنين من 185درجة ل 180 درجة، مصنع السكر الصناعية العسكرية بنين من 180 درجة ل 175 درجة، واصلاح شالما الصناعية بنات من 170 درجة ل 165 درجة، بيلا الصناعية بنات من 165 درجة ل 160 درجة، وسيدي غازي الثانوية الفندقية من 200 درجة ل 190 درجة، التعليم الثانوي التجاري 3 سنوات من 155 درجة ل 145 درجة، وكفر الشيخ الصناعية بنات وقلين الصناعية بنات" تعليم مزدوج" من 160 درجة ل 140 درجة، وبيلا الصناعية بنات" تعليم مزدوج"، من 155 درجة ل 140 درجة، وكفر الشيخ الصناعية بنين ودسوق الصناعية بنين" تعليم مزدوج"، من 190 درجة ل 180 درجة، وقلين الزراعية وكفر الشيخ الزراعية وبيلا الزراعية" تعليم مزدوج"، من 150 درجة ل 140 درجة.

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