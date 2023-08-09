تحصين 22637 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

أعلن الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطرى بالأقصر أنه بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية المحصنة ٢٢٦٣٧، منذ بداية أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وبياناتها كالتالي:

١- إجمالي أعداد الأبقار ٨٩٦٦.

٢- إجمالي أعداد الجاموس ١٧٥٥.

٣- إجمالي أعداد الأغنام والماعز ١١٩١٦.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أن الإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها تواصل أعمال التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بجانب أعمال الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية.

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كما تستمر أعمال التوعية والإرشاد لمربى وتجار الماشية باهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

بالإضافة إلى أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة وتكثيف جهود لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام ٢٠٢٣ بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الاقصر وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

جدير بالذكر أنه انطلقت منتصف الشهر الماضي الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى جميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقالت وزارة الزراعة إن الحملة تعمل من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، كما يناشدهم بضرورة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.