للمرة الثالثة، العاملون بمكتب بي بي سي القاهرة يعلنون الإضراب عن العمل

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن صحفيي بي بي سي أخطروا النقابة بتصعيد احتجاجهم ضد الأوضاع التمييزية التي يتعرضون لها، والدخول في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، تبدأ من الإثنين 21 أغسطس.



نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب مكتب بي بي سي

وأضاف:" كل التضامن مع الزملاء في بي بي سي في مواجهة التعنت الإداري والتمييز الذي يتعرضون له وكل الدعم لتحركاتهم القانونية لتحقيق مطالبهم المشروعة".

في ١٧ يوليو الماضي، أعلن العاملون بمكتب بي بي سي عن إضرابهم عن العمل للمرة الثانية، اعتراضًا على السياسة التمييزية التي تنتهجها الإدارة تجاههم، وتدني رواتبهم مقارنة بمكاتب أخرى في الشرق الأوسط.

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تضامن النقيب مع مطالب العاملين بي بي سي

وتضامن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي محمد الجارحي، ممثلين عن النقابة، في الإضراب الذي دخل فيه صحفيو مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في القاهرة.

إضراب العاملين بمكتب بي بي سي القاهرة، فيتو



إضراب صحفيي مكتب بي بي سي

وقال «البلشي» في تصريحات لـ«فيتو» إن ٧٧ صحفيًا مضربون اليوم عن العمل، ومستمرون حتى الأربعاء المقبل، ويلوحون بالدخول في إضراب ممتد أو لمدة أسبوع في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبهم.



إعلان الخطوات التصعيدية

وأشار إلى أن المضربين أعلنوا في نهاية الإضراب عن قرارات وخطوات تصعيدية في مؤتمر صحفي، موضحًا إن إضراب مكتب القاهرة جاء ملهمًا لمكاتب الهيئة في كينيا ونيجيريا، الذين يعانون من نفس السياسة التمييزية التي تنتهجها الإدارة الأم مع العاملين في مكتب القاهرة.



النقابة تخاطب الجهات الدولية

وأكد أن النقابة خاطبت مرة أخرى كل الجهات الدولية ذات الصلة، الإدارة في بريطانيا، ونقابة الصحفيين البريطانيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك بعد لقاء ممثلي الإدارة ومجلس النقابة، والذي لم يسفر عن شيء، سوى وعد بدراسة المطالب والعودة بعد أسبوعين لندخل دورة جديدة من التسويف والمماطلة والإصرار على السلوك التمييزي ضد الزملاء بالقاهرة.





تدني رواتب صحفيي بي بي سي في مكتب القاهرة



وأعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة، الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام من 17 وحتى 19 من يوليو الجاري، وذلك احتجاجًا على تدني الرواتب، وتدهور الأوضاع المعيشية، فضلا عن السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة في لندن انتهاجه ضد مكتب القاهرة، فيما يخص السياسات المالية.

إضراب صحفيي بي بي سي

وقالوا في بيان الإضراب الصادر عنهم:" هذا هو الإضراب الثاني الذي ننفذه بعد إضرابنا لمدة يوم واحد في 14 يونيو الماضي. يأتي إصرارنا على الاستمرار في خطواتنا الاحتجاجية نتيجة إمعان الإدارة في لندن في تجاهل مطالبنا، بالإضافة إلى النهج التمييزي الذي تتبناه ضد مكتب القاهرة والعاملين فيه، وهو ما يبعث بإشارات سلبية لكل العاملين في القاهرة".





وأضافوا:" فقدت رواتبنا ما يقرب من نصف قيمتها بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري منذ مارس من عام 2022. ومنذ ذلك الحين طالبنا الإدارة مرارًا بتعديل رواتبنا وإعادة النظر فيها. لكن مطالبنا قوبلت إما بالتجاهل، وإما بعرض زيادات هزيلة. في الوقت نفسه، اتخذت الإدارة إجراءات لحل أزمات مشابهة في مكاتب أخرى لها بالمنطقة فضلا عن وجود سلوك تمييزي مع مكاتب أخرى في قواعد صرف الرواتب".

تجاهل إدارة بي بي سي لمطالب الصحفيين



وتابعوا:"بناء عليه قررنا التصعيد إلى أن نحصل على حقوقنا كاملة؛ حيث إن الإدارة لم تترك أمامنا خيارًا آخر بعد أن طال انتظارنا لأشهر،على أمل أن نصل لحل عن طريق التسوية أو التفاوض".