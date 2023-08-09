الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم الأقصر يكرم أوائل الدبلومات الفنية

تعليم الأقصر يكرم
تعليم الأقصر يكرم أوائل الدبلومات الفنية، فيتو

كرَّمت صباح اليوم مديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل الوزارة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة بمجالاته المختلفة (فندقي- تجاري- زراعي- صناعي)، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأقيم التكريم بحضور عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني بالمديرية، محمد مصطفى مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمديرية، ومحمد هنداوي مدير مشروع "قوى عاملة مصر" بمحافظة الأقصر، ولفيف من قيادات التعليم.

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 وفي السياق ذاته تم تكريم الميسرين الأفضل أداءً على مدار العام ضمن مكونات وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، مكوِّن التوجيه والإرشاد، مكون ريادة الأعمال، ومكون التوظيف.

 ألقى وكيل تعليم الأقصر كلمة بدأها برسالة شكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبالغ اهتمامه بالتعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، والذي يعد قاطرة التنمية في الجمهورية الجديدة.

   وأضاف وكيل تعليم الأقصر، إن التعليم الفني الآن في عصره الذهبي، إذ أنه يلقى بالغ الاهتمام والتطوير المستمر، خاصة بعد اعتماد منظومة الجدارات المعمول بها حاليًا داخل مدارس التعليم الفني ".

وفي الختام تم إهداء الدرع التذكارية لوكيل تعليم الأقصر تقديرًا لجهوده في رعاية العملية التعليمية بالمحافظة.

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