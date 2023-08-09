محافظ قنا يلتقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النهضة للصناعات

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بالمهندس مجدى توفيق الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النهضة للصناعات بقنا، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والشركة في مجالات دعم المجتمع المحلى وتنمية قطاع الصناعة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس إيهاب دويدار رئيس قطاع العمليات، واللواء أيمن سعد مستشار إدارة العلاقات الحكومية، ومحسن صلاح موسى مدير إدارة العلاقات العامة بالمصنع.

Advertisements

وأوضح محافظ قنا، أنه تم مناقشة دور الشركة في دعم المجتمع المحلى انطلاقا من المسئولية الإجتماعية لشركات ومصانع القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن المصنع يقوم بدعم منظومة النظافة في مدينة قنا، من خلال تدبير أجور عمال النظافة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، مما يساهم في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة والمظهر الحضارى لها، كما تم مناقشة سبل الاستفادة من المخلفات المُجمعة بعد فرزها، من خلال تشغيل خط انتاج RDF " الوقود البديل لمصانع الأسمنت "، حيث يؤدي استخدام بدائل الوقود الى خفض كمية المخلفات التي يتم دفنها بالمدافن الصحية، كما يتم خفض انبعاثات الهواء الناتجة عن الحرق المكشوف لهذه المخلفات، مؤكدا أن المحافظة تحرص على تقديم الدعم اللازم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الأسمنت.

من جانبه أكد المهندس مجدى توفيق الرئيس التنفيذى لشركة النهضة للصناعات بقنا، حرصه على استمرار سياسة الشركة التى تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في المناسبات المختلفة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تقدم الشركة مجموعة من الشنط المدرسية، تحتوى كل منها على الأدوات المكتبية اللازمة، وسوف يتم تسليمها لمديريتىّ التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى قبل بداية العام الدراسى الجديد، لتتولى كل منهما توزيع الشنط على طلاب وتلاميذ الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة قنا، مضيفا أن ادارة الشركة تحرص على تقديم كافة اوجه الدعم لخدمة المجتمع القنائى، من خلال السعي إلى الحفاظ على نظافة البيئة وجودة الهواء والاعتماد على بدائل للوقود الأحفورى، كما أكد اهتمام الشركة بالعاملين بها من خلال تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.