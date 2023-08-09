الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

إعدام 62 طن أغذية وضبط 222 منشأة غير مطابقة للاشتراطات بالشرقية

صحة الشرقية، فيتو
صحة الشرقية، فيتو

 شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية  الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ٤٥ يومًا السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.ذلك  في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة والرفاهية.

 

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صحة الشرقية تضبط 49 طن أغذية و396 منشأة مخالفة

المرور على 5511 منشأة غذائية 

قال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمي عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية إن جهود هذه الحملات بعد المرور على ٥٥١١ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، أسفرت عن ضبط ٥٩٤ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٦١ طن و٦٧١ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٢٥ طن و٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ١٣٣٦ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٣١١٧ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

 

مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية 

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ١٥ يومًا السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة وهو ما يجرى في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة والرفاهية.

 

ضبط 222 منشأة غير مطابقة للاشتراطات 

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ١٤٦٠ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق،عن  ضبط ٢٢٢ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٢٧ طنا و٨١٣ كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٣ طن و٢٦٠ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٣٨٩ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ١٣٤١ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

صحة الشرقية: إعدام 54 طن أغذية فاسدة

تكثيف حملات مراقبة الاغذية 

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إن الدكتور هشام مسعود أكد مشددا ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأغذية، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدمًا أيضًا الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفاة للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها نظرًا للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية

 

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