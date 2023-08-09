رياض الخولي: أطبق الإسلام دون لحية أو جلباب وهذه الجملة لا تقدر بثمن (صور)

أكد الفنان رياض الخولي أنه يطبق الإسلام لكن دون لحية أو جلباب، قائلا: "على سبيل المثال ممكن يجيلي ٤/٣ أعمال أقبل عملين فقط وأسيب الباقي لأنه أكيد هيروحوا لفنان تاني ودي الاشتراكية في الإسلام اللي أنا بطبقها".



وأضاف "الخولي": "هذه القناعة وإنك تعمل شيء قيم وجيد.. كما أن أبنائي لا يقولون أنهم ولادي لأصدقائهم في الجامعة أو الدراسة لكنهم يعرفون عن طريق الصدفة.. فيتقال لولادي باباكم راجل محترم.. هذه الجملة لا تقدر بمال العالم".

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ندوة الفنان رياض الخولي

جاء ذلك خلال ندوة الفنان رياض الخولي، بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يكرم المهرجان هذا العام رياض الخولي.

ويحضر الندوة كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والمخرج السينمائي أشرف فايق، وآخرون، ويديرها الناقد محمد الروبي.



المهرجان القومي للمسرح



ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".





عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.