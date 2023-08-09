الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة لمة الحبايب

رامي عياش، فيتو
رامي عياش، فيتو

طرح المطرب رامى عياش فيديو كليب لأغنية "لمة الحبايب "، على اليوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، وشارك رامي في تصوير الفيديو كليب زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، والشاعر محمد الرفاعي إلى جانب عدد كبير من أصدقائه ومحبيه.

رسالة أغنية لمة الحبايب

 ومن خلال الأغنية يدعو الفنان رامى عياش إلى لم الشمل عن طريق التجمعات، والتقارب، واللمة، بين الأهل والأحباب والأصدقاء، فوجودهم يجعل لحياتنا قيمة، يشاركونا أفراحنا وأحزاننا، يقفون بجانبنا، يخففون عنا، ونشعر معهم بالراحة، ويملأون الفراغ في حياتنا.

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تفاصيل أغنية لمة الحبايب

 أغنية "لمة الحبايب" من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر. وتقول كلماتها:..

لمة الحبايب انا عندي الليلة عيد.. كان الفرح غايب أنا قلبي كتير سعيد

والنجوم معانا والقمر نور سمانا.. فرحه كبيره مستنيانا مع بعض اكيد

احلي ليله انك تكون مع الناس الجميله. هنعيشها ليله ولا الف ليله

سهرانين للصبح وليلتنا  طويله 

اللي بيحبنا يسهر الليله عندنا.. كل اللي يهمنا نسعدكوا ونفرح كلنا

عيش وقتك سعادك كتر الافراح زياده.. الايام ملهاش اعاده مش هترجع لا

احلي ليله  انك تكون مع الناس الجميله هنعشها ليله

ولا الف ليله سهرانين للصبح وليلتنا لسه طويله

احلي ليله انك تكون مع الناس الجميله

هنعيشها ليله ولا الف ليله

 

من جانب آخر كشف المطرب  رامي عياش، كواليس أغنية "بحب الناس الرايقة" مع الفنان الشعبي أحمد عدوية.
 

لحن موال الناس الرايقة

أحمد عدوية، وقال رامي عياش خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة أنغام بقناة "دي ام سي":"قعدت 15 سنة فاكر إن أحمد عدوية مش بيغني ومبتعد عن الساحة الغنائية، وبعدين لما الملحن محمد يحيى سمعني لحن الأغنية كنوع من إفيه علشان يضحكني مش اكتر قلت له هي دي اللى عايز أغنيها، فقال لي انت بتهرج دي مش هتليق لصوتك وبعدين دي مش أغنية ده موال، فقلت له أنا هغني الموال"

فكرة أغنية الناس الرايقة

وتابع:"في نفس الليلة اللى سمعت فيها الموال قلت للملحن محمد يحيى أنا عايز أغنيها مع الفنان أحمد عدوية، والفكرة جاتلي بعد لما سمعت اللحن".

إقناع أحمد عدوية

وأكمل:"هاني محروس كان موجود معانا وقال لي إنه هيكلم أحمد عدوية بس أخبرني إنه مش بيغني إلا مع ابنه محمد، فقلت له اعتبرني زي ابنه وفعلا مفيش أسبوعين سجلنا الأغنية وبعدين أسبوعين صورناها ونزلت".

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رامى عياش كليب اغنية رامي عياش

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