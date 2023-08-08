الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رامي عياش يطرح غدًا أغنيته الجديدة "لمة الحبايب"

رامي عياش،فيتو
رامي عياش،فيتو

يستعد غدا النجم اللبناني رامي عياش، لطرح أحدث أعماله الغنائية، وهى بعنوان "لمة الحبايب" كلمات محمد الرفاعي وألحان وتوزيع جان ماري رياشى، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

روج الفنان رامي عياش لأغنيته الجديدة والتى تتناسب مع أجواء الصيف، ونشر فيديو قصير برفقة زوجته وهي يغني داخل السيارة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، وعلق عليها: "لمة الحبايب قريبا".

 وقد حاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لسماع الأغنية.

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من جانب آخر كشف المطرب اللبناني رامي عياش، كواليس أغنية "بحب الناس الرايقة" مع الفنان الشعبي أحمد عدوية.
 

لحن موال الناس الرايقة

أحمد عدوية، وقال رامي عياش خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة أنغام بقناة "دي ام سي":"قعدت 15 سنة فاكر إن أحمد عدوية مش بيغني ومبتعد عن الساحة الغنائية، وبعدين لما الملحن محمد يحيى سمعني لحن الأغنية كنوع من إفيه علشان يضحكني مش اكتر قلت له هي دي اللى عايز أغنيها، فقال لي انت بتهرج دي مش هتليق لصوتك وبعدين دي مش أغنية ده موال، فقلت له أنا هغني الموال".

 

فكرة أغنية الناس الرايقة

وتابع:"في نفس الليلة اللى سمعت فيها الموال قلت للملحن محمد يحيى أنا عايز أغنيها مع الفنان أحمد عدوية، والفكرة جاتلي بعد لما سمعت اللحن".

 

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رامى عياش اغنية رامي عياش قناة مزيكا

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