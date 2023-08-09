الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بدء قبول الطلاب بكلية الفنون التطبيقية في جامعة طنطا

بدء قبول الطلاب للدراسة
بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا للعام الدراسي 2023/ 2024، بمقر الكلية بمدينة طنطا.

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‎وأوضح الدكتور محمود ذكي  أن بدء تشغيل كلية الفنون التطبيقية يستهدف تحقيق التكامل بين البرامج الأكاديمية  وخدمة القطاعات الصناعية بمحافظة الغربية  وخدمة مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.

جاء ذلك وفقا  للبرامج الدراسية المتاحة بالكلية،، حيث تمنح الطلاب درجة البكالوريوس في 3 تخصصات رئيسية، الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة، خاصةً في ظل التغيرات التي يفرضها سوق العمل، موضحًا أن الجامعة تعمل دائمًا على تطوير برامجها التعليمية، وإتاحة فرص تعليمية متميزة أمام طلابها لمواكبة كل ما هو بما يخدم مجتمع المعرفة.

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‎وأضاف رئيس الجامعة أنه تم إنهاء كافة التجهيزات الفنية والانشائية اللازمة لمقر الكلية طبقًا للمواصفات القياسية، ويضم ١٦ فصلا دراسيا وصالة للرسم، و٢ مدرج تعليمي و٣ معامل للحاسب الآلي، و٩ معامل وورش متخصصة، علاوة على انهاء كافة المرافق اللازمة.

‎وتابع رئيس الجامعة أنه تم استكمال الهيكل الأكاديمي للكلية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالهيكل الإداري.

طنطا جامعة طنطا الغربية أخبار محافظة الغربية

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