عودة الإرشاد الزراعي وتطبيق الزراعات التعاقدية، أبرز توصيات الثروة الداجنة لدعم الفلاح

دعم الفلاح المصري وعودة الإرشاد الزراعي وتطبيق نظام الزراعات التعاقدية، وتنفيذ قانون صندوق التكافل الزراعي، أهم توصيات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمواجهة مشكلات نقص المحاصيل الاستراتيجية.

ضرورة تعزيز دور الزراعة في الحفظ على الأمن القومي

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إننا في مصر في حاجة ملحة إلى التركيز على وضع حلول جذرية من أجل تعزيز دور الزراعة في الحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق الاكتفاء الغذائي، فضلًا تقليل الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية، التي على رأسها الحبوب والبذور الزيتية.

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دور الفلاح المصري ليس مقتصرًا على زراعة المحاصيل فقط

وأشار «السيد» في تصريح لـ «فيتو» إلى أنه قدم توصيات شعبة الثروة الداجنة للنهوض بالزراعة في مصر خلال فعاليات ورشة العمل «حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول»، التي عقدت بمجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا أن البعض يقلص دور الفلاح المصري في الزراعة فقط، وهذا ليس صحيح، بل أيضًا الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

الفلاح يشعر أنه لم يأخذ حقه مع وجود العديد من المشكلات

وأضاف «السيد» أنه عند التحدث عن واقع الفلاح المصري، نجد أن الفلاح يشعر أنه لم يأخذ حقه، مع وجود العديد من المشكلات التي تواجه الفلاح، منها مشكلة نقص مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وارتفاع أسعارها، حيث أحيانًا لا توفرها وزارة الزراعة، وعليه يضطر الفلاح إلى شراءه مستلزمات إنتاجه من السوق الحر بأسعار مرتفعة.

ضرورة عودة الإرشاد الزراعي وتعزيز دوره من خلال الجمعيات الزراعية

وتابع: أن من ضمن المشكلات التي تواجه الفلاح المصري، عدم وجود إرشاد زراعي في الفترة الحالية، وعليه نطالب بعودة الإرشاد الزراعي وتعزيز دوره السابق، فالمرشد الزراعي يجب أن يعود لدوره السابق في التوعية والإرشاد من خلال الجمعيات الزراعية المتواجدة في المحافظات.

ضرورة وجود سعر عادل للمحاصيل لإحداث إتزان في الأسواق

وأشار إلى أن من المشكلات التي تواجه الفلاح المصري؛ عدم وجود سعر عادل للمحاصيل، حتى لا يتكبد المزارعون خسائر عند الحصاد، وعليه نحن في حاجة إلى قرار سعر عادل للمحاصيل الزراعية، حتى يحدث إتزان في زراعة المحاصيل كافة، وألا نقع في مشكلة الزراعة العشوائية بزراعة المحاصيل التي شهدت إقبالًا وارتفاعًا في الأسعار في المواسم السابقة، فيحدث زيادة في المعروض من أنواع على حساب أخرى في الأسواق.

ضرورة إتباع الطرق الحديثة في الزراعة، فيتو

تفعيل دور صندوق التكافل الزراعي في تعويض الفلاح

وتابع: «السيد» أن المزارع المصري في حاجة إلى تفعيل دور صندوق التكافل الزراعي لمواجهة الأزمات التي يتعرض لها الفلاح، ولماذا لا يتم تفعيل القانون في تعويض الفلاح، الفلاح المصري أحيانًا يحدث لديه تضرر من الكوارث الطبيعة ومن ارتفاع او انخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن الآفات.

أهداف قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي

وقال «السيد» أين نحن من تنفيذ القانون رقم 126 لسنة 2014، الخاص بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، وينص على أنه من أهدافه تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، فضلًا عن الحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، إلى جانب المحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى المناطق والمجتمعات الزراعية كافة.

نشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى أحد أهداف إنشاء الصندوق

وأضاف أن قانون صندوق التكافل الزراعي، حدد تحقيق أهدافه السابقة من خلال إبرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال، فضلًا عن نشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى.

أهمية عودة البحث العلمي وضرورة استنباط سلالات، فيتو

لماذا لم يتم تطبيق أهداف إنشاء الصندوق بالرغم من إصدار قانون خاص به؟

وتابع: يضاف إلى ذلك تشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، إلى جانب تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم، لكن للأسف مع هذه الأهداف العظيمة والهامة لدعم المزارعين، إلا أن كل ذلك لم ينفذ حتى الآن، وهذا يطرح تساؤلًا عن سبب عدم تنفيذه بالرغم من إصدار القانون الخاص به.

أهمية عودة البحث العلمي وضرورة استنباط سلالات جديدة للسلع الاستراتيجية

وأشار «السيد» إلى أهمية عودة البحث العلمي وضرورة استنباط سلالات جديدة للسلع الاستراتيجية لتزويد إنتاجية الفدان، فضلًا عن العمل بنظام الدورة الزراعية التي تساهم في تزويد خصوبة الأرض والاستفادة من المساحات المنزرعة، واتباع الطرق الحديثة في الزراعة وتخزين المحاصيل، إذ يصل نسبة فاقد المحاصيل الزراعية نحو 18%، إلى جانب إنشاء شبكات جديدة للري لتقليل الفاقد من المياه.

أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية ومراجعة منظومة الكارت الذكي

وشدد «السيد» على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية، إذ بالرغم من إقرار القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، إلا أنه لم يتم تطبيقه حتى الآن، فضلًا عن غياب الرقابة على مستلزمات الإنتاج من تقاوي واسمدة، كما واجه المزارعون مشكلة مع تنفيذ الكارت الذكي، وعليه يجب أن يتم مراجعة ما حققه تنفيذ منظومة الكارت الذكي، وهل حقق المستهدف أم لا، وتحديد المشكلات المتواجدة وحلها بشأن تنفيذ المنظومة.

دعم الفلاح المصري أولوية، فيتو

البنك الزراعي مازال لا يقوم بدوره المنوط به في دعم الفلاح

ويرى رئيس شعبة الثروة الداجنة أن البنك الزراعي مازال لا يقوم بدوره المنوط به في دعم الفلاح، إذ يجب أن يعود باعتباره بنك التنمية والائتمان الزراعي حتى يساعد الفلاح ماديًا ولوجستيًا، مع ضرورة دعم الدولة للفلاح في توفير مستلزمات الإنتاج سواء الأسمدة والمبيدات وغيرها، فنحن نريد دعم ومساندة الفلاح المصري، وأن نحقق طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي والزراعات التي لها دور كبير في حياة الإنسان والحيوان.

مساعدة شباب الخريجين للحصول على قطعة أرض في مشروع الدلتا الجديدة

وأثنى «السيد» على دور الدولة ومساعيها في الرقعة الزراعية، مؤكدًا أهمية زيادة المساحات المنزرعة من السلع الإستراتيجية ومساعدة شباب الخريجين للحصول على قطعة أرض وبالأخص في مشروع الدلتا الجديدة، حيث يجب زيادة المساحات المنزرعة بذور وحبوب زيتية، لإحداث طفرة في الكم والنوع لتقليل فاتورة الإستيراد التي تمثل عبء كبيرًا جدًا على ميزان المدفوعات، إذ نستورد نحو 97 % من الزيوت.

أهمية عودة القرية المنتجة في أوجه وأنشطة الإنتاج الزراعي

وأكد «السيد» أهمية عودة القرية المنتجة، بأن تعود قرى الريف إلى سابق عهدها، قرى منتجة وليست مستهلكة، وخاصة في أوجه وأنشطة الإنتاج الزراعي الذي يشمل الثروة الداجنة والحيوانية وحتى السمكية، والعودة إلى الاكتفاء الذاتي للقرية من منتجات الألبان وغيرها من المنتجات التي كانت تنتجها القرى المصرية، وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف.