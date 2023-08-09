الحوار الوطني، مطالب بتحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بجودة التعليم

الحوار الوطني، ناقشت الجلسة التخصصية المغلقة اليوم الأربعاء المقترحات والتوصيات الخاصة بالتعليم، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة للجنة التعليم والبحث العليمي.

وتم التركيز على ملفات مهمة مثل تحسين أحوال المعلمين والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني أن مناقشات الجلسة تناولت التعليم قبل الجامعي في مصر، وسبل الارتقاء به وتطويره، وإصلاح منظومة التعليم برمتها مع تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والمعيشية،

Advertisements

وتأتي الجلسات التخصصية كخطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، وتزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر

وناقشت الجلسة سبل التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر، من خلال نقاش غني ومتبادل بين عدد من الشخصيات التربوية المصرية من الخبراء والمتخصصين وممثلي الأحزاب ودار الحديث حول مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي.

واستعرضت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ضمان جودة التعليم، وتعزيز تطوير المنظومة التعليمية، وأكد الحضور ضرورة صياغة تلك المقترحات بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.

تحسين أوضاع المعلمين ماديًا وأدبيًا

ودارت المناقشات حول كيفية تحسين أوضاع المعلمين ماديًا وأدبيًا وتأهيلهم وإعدادهم بشكل كافٍ، وعدد أيام الدراسة، والارتقاء بجودة العملية التعليمية واستحداث موارد جديدة لتمويل التعليم.

وانطلقت اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الجلسات النقاشية لمجلس أمناء الحوار الوطني، ضمن الجلسات التخصصية الخاصة بالمحورين السياسي والاقتصادي.

حيث تستكمل لجنة المحليات خلال جلسات اليوم، المناقشات حول صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه.

فيما تناقش لجنة الاستثمار الخاص (محلي - أجنبي) خلال جلسات اليوم للمحور الاقتصادي، موضوع الاستثمار الخاص ما بين الواقع والفرص والتحديات.

وتدرج أيضا لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن الجلسات النقاشية لليوم للمحور الاقتصادي، حيث تناقش دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير (دعم الائتمان والديون).

يستكمل الحوار الوطني، جلساته النقاشية لهذا الأسبوع، في لجان وجلسات خاصة، في محاولة للانتهاء من صياغة المقترحات والتوصيات التي تم مناقشتها وطرحها خلال الجلسات العامة والعلنية التي عقدت على مدار الأشهر القليلة الماضية.

حسام المندوه يطالب بربط مخرجات التعليم بسوق العمل

قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب: نريد أن نضع فكرة الابتكار في عين الاعتبار، لأننا إذا خلقنا جيلا مبتكرا نخلق جيلا باحثا قادرا على التعلم الذاتي، وبالتالي قادرا على التعلم مدى الحياة، مضيفًا أن هناك أنماطا مختلفة من التعليم والتعلم داخل الجمهورية، وأن هناك من يقول إن التعليم الخاص لا يدرب ولا يحفز على الهوية الوطنية، ولكن أرى أن هذا الكلام مختلف على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور حسام المندوه خلال كلمته خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، أنه سواء التعليم الحكومي أو الخاص لا يؤدون إلى الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أننا لدينا أزمة حقيقة في المعلم الذي يؤدي الرسالة، فلابد من الاهتمام ودعم المعلم ماديا ومعنويا لكونه المحور الرئيسي في العملية التعليمية.

وأكد الدكتور حسام المندوه أن مخرجات التعليم لا بد أن يتم ربطها بسوق العمل والتنمية المطلوبة على مستوى الإقليم، موضحًا أن إذا كنا نريد أن نحقق المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم على أرض الواقع لا بد أن نبعد عن الأحلام ونتعرف على أنفسنا وأين نكون.