الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 60 شيكارة دقيق بالبحيرة (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وعبوات عصائر مجهولة المصدر كما تم تحرير محضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بمركز دمنهور.

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حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وفى مركز إدكو تم ضبط 10شكائر دقيق و4شكائر سن نخالة داخل أحد المطاحن الخاصة يقوم بخلط الدقيق واستخدام اسماء علامات تجارية وهمية.

وبمركز وادى النطرون تم ضبط 2000 لتر سولار داخل أحد العهد الباطنية الغير مرخصة تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و32 شيكارة يوريا غير مصرح بتداولها بالاسواق كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار.

وبحملة مماثلة بمركز الرحمانية تم ضبط 5 مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و4 آخرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

وفى مركز حوش عيسى تم ضبط مخبز تصرف فى 60 شيكارة دقيق بلدى مدعم و9 مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن و3مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وحملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 10شكائر دقيق بلدى وآخرين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق  كما تم تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

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