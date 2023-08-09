الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم البحيرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بالجودة والاعتماد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة،فيتو

أكد يوسف الديب – وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن تعليم البحيرة يسير بخطى ثابتة وواعدة فى شتى القطاعات والمراحل المختلفة جنبا الى جنب مع كافة خطط البناء والتنمية والعبور بمصرنا الغالية نحو الجمهورية الجديدة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أعلن وكيل الوزارة عن اعتماد 32 مدرسة من مدارس البحيرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال العام الدراسى الحالى 2022/ 2023 ليظل تعليم البحيرة متصدرا المركز الأول على مستوى الجمهورية  للعام الثانى على التوالي ضمن مسيرة وسلسلة الانجازات التي تتحقق يوما بعد يوم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وضمن خطة الوزارة لتحقيق جودة التعليم ورفع مستوى المؤسسات التعليمية وتطبيق أفضل معايير الجودة والإعتماد لتحقيق أعلى مستوى من التخطيط لتطوير العملية التعليمية  تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

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وأشار وكيل تعليم البحيرة الى ان اجمالى عدد المدارس التى انضمت للهيئة القومية للجودة والاعتماد أصبح 392 مدرسة عقب اضافة الـــ 32 مدرسة جديدة أخرى كما أنه فى سيتم فى القريب العاجل الاعلان عن عدد 87 مدرسه جارى مراجعتها من مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة ومنتظر نتيجتها ضمن خطة هذا  العام 2022/2023 لتتصدر محافظة البحيرة بهذا العدد المتقدم للحصول على الاعتماد جميع محافظات الجمهورية.

كما أكد وكيل الوزارة أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر بكافة مؤسساتها نحو الجمهورية الجديدة بعمل وجد واجتهاد من أجل مستقبل مشرق وواعد لجميع أبنائها فنتكاتف جميعا لتطبيق رؤية مصرنا الحبيبة للتعليم 2030 وتحقيق فرص تعليم جيد لكل المصريين.
 

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