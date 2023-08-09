الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بدء تشغيل 15 عربة قطار جديدة على خطوط القطارات

عربات القطار، فيتو
عربات القطار، فيتو

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل، العربات الجديدة التى تسلمتها الهيئة مؤخرًا، حيث كانت  الهيئة القومية للسكك الحديدية، قامت بالإشراف على نقل عربات القطارات الجديدة التي وصلت الميناء إلى ورش السكك الحديدية.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يتم أخبار العربات وتجهيزها ليتم ضمها على الأسطول خلال الساعات القادمة. 

وكان الفريق مهندس  كامل الوزير- وزير النقل أعلن وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة  جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الآن إلى عدد 800 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + 301 عربة درجة ثالثة مكيفة ). 

وقال: يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد وذلك في إطار صفقة الـ(1350) عربة سكة حديد جديدة للركاب وفي إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى عربات الصفقة. 

Advertisements

 صفقة الـ 1350 عربة

وأشار إلى أن صفقة الـ 1350 عربة تتكون من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة مكيفة درجة ثانية فاخرة و90 عربة مكيفة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة فاخرة) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

تطوير قطاع السكك الحديدية

وأضاف الوزير أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة، لافتًا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك الحديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق مهندس كامل الوزير القومية للسكك الحديد

الأكثر قراءة

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة يوجه رساله لوزير تعليم مصر!

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

أزمة جديدة في هجوم الأهلى بسبب كهربا

الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

بعد قرار تنظيم تداوله، نصيب الفرد من الأرز على البطاقات وسعره داخل المجمعات

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

دليلك الكامل لأداء الصلاة على الشواطئ أو أماكن التنزه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

عالم أزهري: الإسلام دين لا يعرف الجمود والاجتهاد مطلوب من أجل التجديد

10 أدعية لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

المزيد
الجريدة الرسمية