ضوابط معاملة المسن في حالات القبض عليه بالقانون الجديد

نص مشروع قانون حقوق المسنين، المحال إلى لجنة مشتركة بمجلس النواب لدراسته، على ضوابط لتوفير الرعاية الإنسانية للمسن في حالات القبض عليه وعلى الأخص عدم وضع قيود حديدية.

قيود حديدية

ويضمن مشروع القانون توفير معاملة إنسانية تتناسب واحتياجاته وعلى الأخص عدم وضع قيود حديدية حال القبض عليه ومراعاة عدم الإطالة حال التحقيق معه، وعدم جواز حبسه احتياطيًّا إلا في حالة الضرورة.

معاملة إنسانية

وجاء نص المادة 32 من مشروع القانون كالتالي:

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ويكون للمسن متهمًا أو مجنيًّا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الدعوى الجنائية الحق في معاملة إنسانية تتناسب واحتياجاته وعلى الأخص عدم وضع قيود حديدية حال القبض عليه ويراعى حال التحقيق معه عدم إطالة مدته، ولا يجوز حبسه احتياطيًّا إلا في حالة الضرورة على أن ينفذ في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للمسنين، وتختص النيابة العامة بالرقابة الدورية على هذه الدور ومتابعة حالة المسن المحتجز.

مجلس النواب

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الرابع، المقرر له بداية شهر أكتوبر المقبل، من خلال اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوي الديب، وأكثر من 60 عضوًا، والذي يتألف من 7 أبواب بواقع 54 مادة.

قانون حماية ورعاية حقوق المسنين

مواد الإصدار

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن (قانون حماية ورعاية حقوق المسنين) وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.

المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أي قانون آخر.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



الباب الأول

(مادة 1):

يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

(مادة 2): تلتزم الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.

تعريف المسن

مادة 3): ُيقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالتعريفات الآتية ما يلى:

المسن:كل إنسان بلغ الخامسة والستين من العُمر على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية.



المسن الأولى بالرعاية: هو المسن المعرض للعنف او للاستغلال أو التشرد أو لم يجد من يرعاه أو يكفله أو كان مصابًا بمرض من أمراض الشيخوخة التي تقعده عن سد احتياجاته اليومية (مأكل _ مشرب _ ملبس _ مسكن _ إلخ) أو وجد في أحد الظروف التي تتعرض حياته أو صحتة النفسية او جسدية للخطر.

الحماية الاجتماعية الاقتصادية: المجموعة المتكاملة من التدابير والإجراءات التي تلتزم الدولة باتخاذها لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم الاقتصادي للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له عدم إهدار خبراته وتوفير الحياة الكريمة له والاندماج في المجتمع.