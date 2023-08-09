انطلاق جلسات الحوار الوطني للمحورين السياسي والاقتصادي

انطلقت اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الجلسات النقاشية لمجلس أمناء الحوار الوطني، ضمن الجلسات التخصصية الخاصة بالمحورين السياسي والاقتصادي.

حيث تستكمل لجنة المحليات خلال جلسات اليوم، المناقشات حول صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه.

فيما تناقش لجنة الاستثمار الخاص (محلي - أجنبي) خلال جلسات اليوم للمحور الاقتصادي، موضوع الاستثمار الخاص ما بين الواقع والفرص والتحديات.

وتدرج أيضا لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن الجلسات النقاشية لليوم للمحور الاقتصادي، حيث تناقش دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير (دعم الائتمان والديون).

Advertisements

ويستكمل الحوار الوطني، جلساته النقاشية لهذا الأسبوع، في لجان وجلسات خاصة، في محاولة للانتهاء من صياغة المقترحات والتوصيات التي تم مناقشتها وطرحها خلال الجلسات العامة والعلنية التي عقدت على مدار الأشهر القليلة الماضية.

حسام المندوه يطالب بربط مخرجات التعليم بسوق العمل

قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب: نريد أن نضع فكرة الابتكار في عين الاعتبار، لأننا إذا خلقنا جيلا مبتكرا نخلق جيلا باحثا قادرا على التعلم الذاتي، وبالتالي قادرا على التعلم مدى الحياة، مضيفًا أن هناك أنماطا مختلفة من التعليم والتعلم داخل الجمهورية، وأن هناك من يقول إن التعليم الخاص لا يدرب ولا يحفز على الهوية الوطنية، ولكن أرى أن هذا الكلام مختلف على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور حسام المندوه خلال كلمته خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، أنه سواء التعليم الحكومي أو الخاص لا يؤدون إلى الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أننا لدينا أزمة حقيقة في المعلم الذي يؤدي الرسالة، فلابد من الاهتمام ودعم المعلم ماديا ومعنويا لكونه المحور الرئيسي في العملية التعليمية.

وأكد الدكتور حسام المندوه أن مخرجات التعليم لا بد أن يتم ربطها بسوق العمل والتنمية المطلوبة على مستوى الإقليم، موضحًا أن إذا كنا نريد أن نحقق المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم على أرض الواقع لا بد أن نبعد عن الأحلام ونتعرف على أنفسنا وأين نكون.