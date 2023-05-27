تفاصيل اتهام سامو زين لـ مروان خوري بسرقة ألحانه

ألمح الفنان السوري سامو زين إلى قيام الملحن والفنان اللبناني مروان خوري بسرقة لحن أغنيته "مش قادر"، التي طرحها في الأسواق العام 2015.

في هذا السياق، جاء اتهام الفنان "زين" بعد أن طرح مروان خوري أغنيته الجديدة "يسلملي إللي بيغار" من كلماته وألحانه.

قام الفنان السوري بنشر مقطعين مركبين عبر حسابه على "إنستجرام" من أغنية مروان خوري الجديدة، وأغنيته التي تعود إلى العام 2015، متهمًا بشكل غير مباشر، الفنان اللبناني، بسرقة لحن أغنيته: "أعتقد أنّ صديقي الفنان مروان خوري لم ينتبه إلى هذا الخطأ الكبير".

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وطلب "زين" بتعليق مرفق كذلك عبر حسابه على "إنستغرام" من متابعيه فيما يبدو، المقارنة بين اللحنين.

وكانت تباينت ردود الفعل بشأن وجه التشابه وحقيقة سرقة مروان خوري للحن أغنية "مش قادر"، وبينما رأى فريق تقاربًا بين اللحنين، اعترض فريق آخر، لافتًا إلى أن اللحنين مختلفين عن بعضهما البعض، ولا يوجد أي وجه مقارنة.

يُذكر أنّ أغنية "يسلملي إللي بيغار" لـ مروان خوري هي التعاون الأول مع "آند بيوند" من خلال مركز الإبداع فيها، والذي نفذ الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

وتمّ تصوير العمل، وفق صحيفة النهار اللبنانية، في بيروت، قبيل مغادرة خوري إلى جولته الغنائية في الولايات المتحدة، ويُطل من خلال هذا الكليب بصورة مختلفة وغير نمطية، برومانسيّته المعهودة ضمن إطار حيوي وعفوي.

ولم يعلق الملحن والفنان اللبناني مروان خوري على اتهامات سامو زين، مكتفيًا بالترويج لأغنيته الجديدة.

على الجانب الأخر، كان أثار الفنان ساموزين حالة من الجدل في الساعات الماضية، بعدما ظهر بإطلالة مختلفة، شبهه الجمهور بملابس النساء، وهو ما تعرض للانتقادات على الفور

عقب نشر “ساموزين”، صورا وفيديو بهذه الملابس، طالبه الجمهور بالتوقف التشبه بالنساء، والعودة لطريقة ملابسه القديمة

في هذا السياق، خرج سامو زين، عن صمته للرد على هذه الإنتقادات، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: إنتو عارفين إني مش متعود أرد على أي حاجة وأي خبر بيظهر عليا.. بس إنتو مستوعبين طريقة الكومتنتات اللي بتكتبوها فيه حاجة غريبة.. بلاش أنا.. معلش يا جماعة اهدوا على نفسكم يا جماعة بقيتو كلكم فاهمين في كل حاجة وعارفين في كل حاجة.. ما تهدوا على نفسكم شوية.

يذكر أن أغنية لا لا لا هي آخر أغاني سامو زين، والتي طرحها قبل ثلاثة أشهر على قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي من كلمات أحمد جوكر، وألحان معتز أيمن، وتوزيع وميكس وماستر أسامة عبد الهادي.