أمن القاهرة يضبط 7 دراجات نارية بدون ترخيص في الشروق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة لضبط الدراجات النارية والسيارات غير المرخصة فى بعض المواقف العشوائية بمدينة الشروق.

بالنسبة لتداول منشور على أحد المواقع الإخبارية يزعم خلاله قيام بعض الأطفال بقيادة الدراجات النارية والسيارات ووجود بعض المواقف العشوائية وسير السيارات عكس الاتجاه بمدينة الشروق بالقاهرة.



فقد تم توجيه حملة مرورية بالمنطقة المشار إليها أسفرت جهودها عن ضبط (7 دراجات نارية "بدون ترخيص").

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.