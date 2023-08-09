الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زعيم فاجنر يسخر من أمريكا على "تليجرام"

النيجر، فيتو
النيجر، فيتو

رغم لجوء الولايات المتحدة إلى تبرئة روسيا من المسئولية عن انقلاب النيجر، إلا أنها وجهت اتهامات إلى مجموعة "فاجتر" بالوقوف وراء الانقلاب. 

سخرية في رسالة على تليجرام

ولم يصبر زعيم المجموعة يفجيني بريجوجين كثيرا، فقد سخر في رسالة نشرت على تليجرام مساء أمس الثلاثاء، من الولايات المتحدة التي أوفدت مبعوثتها وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، الاثنين إلى نيامي، من أجل حث المجلس العسكري الانقلابي على العودة إلى الديمقراطية وإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم.

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وبحسب وسائل إعلام روسية، قال بريجوجين: "تحاول الولايات المتحدة إبعاد مجموعة فاجنر عن النيجر، عبر استخدام مدفعية من العيار الثقيل"، في إشارة على ما يبدو إلى نولاند، معتبرا أن "نولاند موجودة في بلد هزم الاستعمار تحت الأعلام الروسية".

فخور بعناصر فاجنر

 وأضاف: "أنا فخور بعناصر فاجنر، فمجرد التفكير فيهم يجعل داعش والقاعدة صغارًا ومطيعين".

وقال: "لقد اعترفت الولايات المتحدة بحكومة لم تعترف بها بالأمس فقط لتقطع الطريق على فاجنر"!

من جانبها، تتهم روسيا التي أيدت قادة الجيش الذين انقلبوا في 26 يوليو الماضي على السلطة الحاكمة وعزلوا الرئيس النيجري واعتقلوه، بمحاولة التمدد عبر فاجنر في عدد من الدول الإفريقية ومن ضمنها النيجر، إلا أن موسكو تنفي هذا الاتهام.

رفع الأعلام الروسية

وعلى مدى الأيام الماضية رفع بعض المحتجين المؤيدين للانقلاب في نيامي الأعلام الروسية. 

وأشار سكان وبائعو أقمشة إلى أن الأعلام الروسية أصبحت موضة لدى الجمهور. 

وأكد عكاشة عبد العزيز وهو أحد سكان العاصمة: "أنا من محبي العلم الروسي، ولهذا أتيت اليوم لشراء أقمشة كي يصنع لي الحائك منها علما"، وفق ما نقلت رويترز.

انقلاب 2021 في مالي

ويتخوف الحلفاء الغربيون من أن تتبع النيجر خطى مالي التي طردت القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ودعت قوات مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة بعد انقلاب في عام 2021.

المعروف أن النيجر تعد سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو الوقود الأكثر استخداما للطاقة النووية، ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية، ويجذب المزيد من الاهتمام الدولي بقضيتها.

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