الأربعاء 09 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

دراسة طبية: تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

تلوث الهواء، فيتو
تلوث الهواء، فيتو

كشفت دراسة طبية حديثة أجرتها جامعة هارفارد،  أن تلوث الهواء قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا بحسب موقع WebMD

 

وقالت الدراسة إن التعرض حتى للمستويات المنخفضة من تلوث الهواء قد يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بهذه السرطانات وكذلك سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم.

التعرض طويل الأمد لملوثات الهواء الدقيقة

وأكد الباحثون في الدراسة أن التعرض طويل الأمد لملوثات الهواء الدقيقة (PM2.5) وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وكما تبين سابقًا أن تلوث الهواء مرتبط بسرطان الرئة 

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وكشفت الدراسة ان تلوث الهواء  يعتبر عامل خطر حاسم في تطوير سرطانات معينة، مما يوضح تأثير تلوث الهواء على صحة الإنسان". 

سرطان القولون

 

وقالت الدراسة أنه لضمان الوصول العادل إلى الهواء النظيف لجميع السكان، يجب تحديد آثار تلوث الهواء بشكل كامل ومن ثم العمل على الحد منه.

 

وقالت جامعة هارفارد إن التعرض المزمن لـ PM2.5 و NO2زاد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا، وان تلوث الهواء سيستمر في التسبب في آلاف الحالات غير الضرورية من السرطانات المتعددة كل عام.

سرطان القولون من الأورام الخطيرة

 

جدير بالذكر أن سرطان القولون من الأورام الخطيرة التى يوجد عوامل تساعد في الإصابة به منها:


١-الإصابة بالتهاب القولون التقرحي المزمن أو داء كرون لمدة 8 سنوات أو أكثر.

 

٢- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم لدى قريب من الدرجة الأولى

٣- وجود تاريخ للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم أو المبيض.

٤- التدخين بكل أنواعه.

٥- التقدم في السن

 

وسرطان المستقيم من الأورام التى تتشابه مع سرطان القولون ويمكن ان يصاب الإنسان بالنوعين معا 

وتتشابه أعراضهم وتشمل:

1- فقدان الوزن 

2-الضعف والإجهاد 
3- ألم وتقلصات في البطن 
4-غازات وتشنجات 
5- إسهال أو إمساك
6- فقدان الشهية 
7- دم أو إفرازات في البراز 
8- الإصابة  بأنيميا نقص الحديد
9- ارتباك في  حركة الأمعاء 


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