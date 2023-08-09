مرفق الكهرباء: 11300 ميجاوات زيادة في الإنتاج عن الاستهلاك
أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الأحمال الكهربائية على شبكة الكهرباء واصلت الانخفاض، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعها مطلع الأسبوع الجاري مع عودة ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب محافظات الجمهورية.
وقال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن اقصي الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء اليوم الأربعاء ستسجل 34 الف و900 ميجاوات، بانخفاض 300 ميجاوات عن الأحمال الكهربائية التي سجلتها الشبكة أمس الثلاثاء والتي وصلت الي 35 الف و200 ميجاوات.
تخفيف الأحمال الكهربائية علي شبكة الكهرباء
وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن إنتاج الكهرباء شهدت اليوم الاربعاء زيادة في الإنتاج عن الاستهلاك بمعدل 11 آلاف و300 ميجاوات عن الاحمال الكهربائية المتوقعة على شبكة الكهرباء.
وأضاف مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أنه تم تخفيف الأحمال بمقدار 1600 ميجاوات نتيجة خطة الأحمال التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية.
خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات
وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.
وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.
جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القاهرة
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسوان
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر
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