تقديم خدمات طبية خلال قافلة سكانية بكوم حمادة في البحيرة (صور)

قامت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الطود بنطاق الوحدة المحلية بالنجيلة وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 171 حالة مابين باطنة وأسنان وأطفال ونساء وتوليد بالإضافة إلى متابعة حمله 100 يوم صحة ومبادرة الاعتلال الكلوي.

كما تم تحصين 120 رأس ماشية وعقد ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية وأهمية التطعيمات والتحصينات، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة والأعمدة الكهربائية بنطاق القرية.

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كما تم خلال القافلة عقد ندوة حول الدعم النفسي للأبناء ومحاربة الجهل والمعتقدات التى تؤدى إلى هدم المجتمع والطرق الإيجابية للتربية.

قافلة طبية بمدينة كوم حمادة بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية بمدينة كوم حمادة بالبحيرة، فيتو



ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي إطار منفصل، تواصل مديرية صحة بالبحيرة فاعليات مبادرة " 100 يوم صحة" والخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين للاستفادة بخدمات الحملة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

وأشار الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها الطبية المجانية لعدد 209 آلاف و862 مواطنا منذ بدء الحملة وحتى الآن.

كما صرح وكيل الوزارة بأن صحة البحيرة ما زالت تواصل تحقيق الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومي فى شتى مبادرات حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن.

قافلة طبية بمدينة كوم حمادة بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية بمدينة كوم حمادة بالبحيرة، فيتو

من الجدير بالذكر أن الحملة تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية و32 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين، وبدأت فعالياتها فى 25 /6 وتستمر حتى 1 /10/ 2023 م.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركزا بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).