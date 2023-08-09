ورشة سيناريو للكاتب أيمن سلامة بنقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ورشة سيناريو للتدريب على قواعد وأساسيات كتابة السيناريو تحت إشراف السيناريست أيمن سلامة.

مدة الورشة

وتتضمن الورشة ٥ جلسات على مدار ٥ أسابيع، وعلى الزملاء الراغبين فى الانضمام للورشة، التى سيتم تنظيمها خلال شهر سبتمبر القادم التسجيل بشئون المجلس، علمًا بأن تكلفة الورشة قبل الدعم ٥ آلاف جنيه، يسدد منها عضو النقابة ٤٠٠ جنيه فقط.

دور الصحافة في خدمة القضايا

وأكد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أنه قرر تقديم الورشة تقديرًا منه للدور البارز للصحافة والصحفيين فى خدمة القضايا والموضوعات الوطنية، وكذلك دورهم فى توعية المجتمع.

من جانبه، وجه محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية الشكر للكاتب والسيناريست أيمن سلامة على تطوعه بوقته ومجهوده لتقديم ورشة السيناريو بنقابة الصحفيين، مؤكدًا على الدور التثقيفي والتوعوي، الذي يقدمه أيمن سلامة بهذه التجربة.

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