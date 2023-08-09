صلاح محسن على قائمة الانتظار في الأهلي

صلاح محسن، ينتظر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العائد من الإعارة من نادى سيراميكا كليوباترا بنهاية منافسات الموسم الماضي حسم مصيره داخل القلعة الحمراء سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل عن طريق البيع النهائي أو تجديد إعارته مرة أخرى بعدما تم وضعه في قائمة الانتظار.

صلاح محسن ينتظر حسم مصيره في الأهلى

وينتظر صلاح محسن موقفه النهائي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل الذي يتوقف على تعاقد الأهلى مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات وحال عدم إتمام التعاقد مع مهاجم سوف يستمر مع الفريق ويتم قيده في قائمة المارد الأحمر.

Advertisements

سبب تأخر الأهلي في إعلان صفقة المهاجم الأجنبي الجديد

وأنهى النادى الأهلى إجراءات ضم مهاجم أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك وسط تكتم شديد من جانب مسؤولى القلعة الحمراء على اسم المهاجم الجديد.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أنه بالفعل تم حسم صفقة المهاجم الأجنبى الجديد وأنه سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح المصدر أن سبب تأخر الإعلان عن صفقة المهاجم الأجنبى الجديد هو الانتهاء من إعارة اللاعب الجزائري أحمد القندوسى نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق الأحمر.

قال مصدر داخل الأهلي إن المهاجم الأجنبي الجديد قد يتواجد في معسكر الإعداد الخارجي بالفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف أن المفاوضات مستمرة ونسعى لحسم الأمر قبل السفر إلى معسكر الإعداد الخارجي من أجل ضمان تواجد اللاعب معنا منذ بداية المعسكر.

وأوضح المصدر أنه حال تأخر حسم الصفقة فقد ينضم اللاعب الأجنبي (المهاجم) إلى المعسكر مباشرة ويلحق بالبعثة.

أزمة خط الهجوم في الأهلى

ويواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة في خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل إصابة محمد شريف في العضلة الخلفية ومع رحيل شادي حسين وايقاف محمود كهربا محليا بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة.

كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يعد أمامه حال عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي سوي قيد صلاح محسن العائد من الإعارة في سيراميكا كليوباترا حيث تم وضع اللاعب على قائمة الانتظار.

وقالت مصادر: حال تعثرنا في التعاقد مع مهاجم جديد سيكون صلاح محسن مهاجم الأهلي في بداية الموسم الجديد الذي يشهد خوض منافسات دوري السوبر الإفريقي بالإضافة إلى كأس السوبر الأفريقي.

قائمة النادى الأهلى الأولية للموسم الجديد

وأرسل النادى الأهلى القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية أمس الثلاثاء.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.