الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد: النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام 2023 / 2024

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، ڤيتو

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ م لمدة شهرين، وذلك استجابةً لمطالب العديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الإبتدائي.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة أنه تقرر النزول بالسن لمواليد الفترة من ٢  أكتوبر ٢٠١٧ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ (شهرين فقط)، بجميع الإدارات التعليمية حسب الأماكن الشاغرة، ولا يتم تحويل التلميذ منها قبل مرور عام دراسي كامل.وعلى أن يكون آخر موعد لتلقي ملفات القبول الخميس ٢٤ أغسطس الجاري.

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ونشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بيان بالمدارس التى بها اماكن خالية فى جميع الإدارات التعليمية 


إدارة الخارجة التعليمية 
الوادي بنات - العبور - الزهور للتعليم الأساسي - أبوبكر الصديق - معاذ ين جيل - أبوخالد - المجاهدين اساسي- المنيره -القطارة - عزب الشركة - النور للتعليم الأساسي - عين الدار - عارف - الحرية بولاق- بورسعيد- الخرطوم - بولاق للتعليم الأساسي - الثورة* 25يناير - بشاير الخير- البستان
 

ثانيا: إدارة باريس التعليمية 
جدة - قورمشين ٧- بغداد - عدن - باريس الابتدالية القديمة - باريس الإبتدائية الجديدة - المكس البحري- المكس القبلى- عين الضبع- دوش- القصر القبلى- الأربعين ١ - الأربعين ٢ الأربعين٣ الأربعين٤.

 

ثالثا إدارة الداخلة التعليمية 
الشيخ مفتاح - اسمتت القديمة - اسمنت الجديدة - المعصرة - الشيخ والى الجديدة - الشيخ والى القديمة - الصديق - نجيب محفوظ - الشعراوى - التحرير - السلام- موط الجديده - الحرية - الهنداو القديمة - الهنداو الجديدة - العوينة. الدهوس - الراشدة - الثورة - المنصورة- بدخلو 
- ابو بكر الصديق - القلمون - عين الرخا - عين القضا- الزهور - الجديدة - الغرغور - عزب الموشية - الموشية - الشهيد رياض - برباية - افطيمة - عين ام الصفير - الجيزة- عمر ين 
الخطاب - عين الدير - القصر - خالد بن الوليد - النجابين - الشهيد حسين عداله. بئر العبيد - الموهوب - عبد القادر - بئر ١٣ - العروبة - المعسكر- الأمان. الجهاد - الصحوة - بئر٥.

رابعًا إدارة بلاط التعليمية 
بلاط الجددة - بلاط المشتركة- الشوش ١ - مرزوق - البليزة ١ البشندي شمس ١- ذخيرة ١- الحاج منصور - قسطل ١- الحاجر١ - بئر ٧ـ تنيدة ١- المستقبل ا- أولاد عبدالله عين عيش.

خامسا: إدارة الفرافرة التعليمية 
الفرافرة للتعليم الأساسي - الفرافرة الجديدة- عبد المجيد الجغيل- علي بن أبي طالب - اللواء صبيح - عائشة عبدالرحمن - أبو الهول - الامل - الزراعة ١٠ - زراعة ١٣ - الرواد الكفاح- طلعت ضرغام - حطيه الشيخ مرزوق - أبو هريرة - عمر بن الخطاب - أبو منقار - التحرير - بنر٤.

 

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