الخميس 10 أغسطس 2023
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سياسة

الممنوعون من الاتجار في الجواهر المخدرة بقوة القانون

مخدرات، فيتو
مخدرات، فيتو

نص القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعروف باسم قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها على حظر جلب أو تملك أو شراء أو بيع جواهر مخدرة، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبالشروط المبينة به، ومع ذلك هناك بعض الفئات الممنوع عليها بشكل بات الاتجار في الجواهر المخدرة.


شروط جلب مواد مخدرة أو تصديرها 

 

ونصت المادة 3 من القانون على أنه لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

 

كما نصت المادة 4 على أنه لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:

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(أ) مديرو المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

 

(ب) مديرو الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.

 

(ج) مديرو معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

 

(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

 

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

 

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملًا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.

 

ونصت المادة 5 على أنه لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله في عمله.

 

وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.

 

والمادة 6 على أنه لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى – ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.

 

والمادة 7 على أنه لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين.

 

هؤلاء لا يجوز منحها ترخيص الاتجار في الجواهر المخدرة 

 

(أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.

 

(ب) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.

 

(ج) المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.

 

(د) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثاني) من قانون العقوبات السوري.

 

(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيًا.

 

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قانون مكافحة المخدرات المخدرات مصلحة الجمارك جواهر مخدرة مواد مخدرة

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