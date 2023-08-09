الأربعاء 09 أغسطس 2023
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سياسة

انطلاق دورات أكاديمية ناصر العسكرية للمحامين وأسرهم 20 أغسطس

دورات المحامين بأكاديمية
دورات المحامين بأكاديمية ناصر العسكرية، فيتو

تنطلق الدورة الأولى من دورات أكاديمية ناصر العسكرية للمحامين وأسرهم في 20 أغسطس، تحت عنوان «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

تخفيض قيمة الدورات 

والجدير بالذكر أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توصل إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، على تخفيض قيمة مقابل دورات الأكاديمية من 650 جنيهًا إلى 450 وذلك للمحامين وأسرهم.

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دورات بمقرات أندية المحامين 

كما تم الاتفاق بين نقيب المحامين، ومدير الأكاديمية على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة.

 

تعاون بين أكاديمية ناصر ونقابة المحامين 

يأتي ذلك تحقيقًا للتعاون المثمر والبنّاء بين نقابة المحامين وأكاديمية ناصر العسكرية، بما يعود بالنفع على السادة المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات.

 

تعقد  الدورات تحت رعاية  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف  صلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من  فخري الهمامي المحامي.

دورات أكاديمية ناصر

يشار إلى أن دورات أكاديمية ناصر العسكرية تتمثل في الآتي:

1- الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.

2- الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات.

3- الدورة التثقيفية لصناع القرار.

4- دوره أساليب التفكير والدراسات المستقبلية.

5- الدورة التثقيفية للتحقق التكنولوجي وأثره على الأمن القومي.

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دورات المحامين بأكاديمية ناصر العسكرية نقابة المحامين اكاديمية ناصر

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