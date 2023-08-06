الأحد 06 أغسطس 2023
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سياسة

معهد المحاماة يعقد محاضرتين عن القضاء الإداري لأعضاء الجدول العام (صور)

محاضرات معهد المحاماة،
محاضرات معهد المحاماة، فيتو

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى،  اليوم الأحد، محاضرتين  عن القضاء الإداري، لمحامي ومحاميات الجدول العام، الملتحقين بالدورة السادسة.

حاضر فيهما المستشار الدكتور طه السعيد نائب رئيس مجلس الدولة ـ رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

 

 

تطوير الدراسة بمعهد المحاماة 

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

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الدراسة بالمعهد من شروط القيد 

ويعد المعهد شرطًا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

 

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