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ثقافة وفنون

22 أغسطس، صدور النسخة الرقمية من فيلم PAST LIVES

Past Lives، فيتو
Past Lives، فيتو

Past Lives، كشفت المخرجة سيلين سونغ،  في تصريحات صحفية، أن النسخة الرقمية من فيلمها الجديد  Past Lives، ستطرح بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣، ليتوافر بعدها الفيلم للمشاهدة عبر منصات البث الرقمي.

تفوق فيلم Past Lives

فاز الفيلم الدرامي الرومانسي Past Lives، بجائزة الجمهور في الدورة العاشرة لمهرجان صندانس السينمائي المقام في لندن.

ويحكي الفيلم قصة سيلين وسونغ اللدان ارتبطا عاطفيا في صِغرهما وتفرقا، ليتم لمّ شملهما بعد عشرون عامًا من الفراق.

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إيرادات فيلم Past Lives

وحصد فيلم  Past Lives علي ايرادات وصلت لـ6.2 ملايين دولار، وفقا لموقع “موجو بوكس أوفيس”، وحقق الفيلم في أول أيام عرضه 80 ألف دولار، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني 83 ألف دولار، لتتراجع في اليوم الثالث لـ 68 ألف دولار، وكان التراجع الأكبر مع اليوم الرابع الذي بلغت فيه الإيرادات لـ 28 ألف دولار، قبل أن ترتفع لـ 197 ألف دولار مع اليوم الثامن في السينمات.

 

تفاصيل فيلم «Past Lives»

فيلم Past Lives من تأليف وإخراج المخرجة سيلين سونج في تجربتها الإخراجية الأولى، ويجمع في بطولته كلا من جريتا لي، تيو يو، جون ماجا، وإسحاق كول، ويتبع الفيلم لم الشمل بين صديقين في مرحلة الطفولة وهما يفكران في علاقتهما وحياتهما، وعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان صندانس السينمائي، بالإضافة إلى الدورة 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

Past Lives يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان صندانس السينمائي

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