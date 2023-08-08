الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

Succession يفوز بجائزة أفضل مسلسل لعام 2023

Succession، فيتو
Succession، فيتو

Succession، فاز مسلسل Succession، بأكبر جوائز جمعية نقاد التلفزيون - Television Critics Association Awards لعام 2023، حيث فاز المسلسل بجائزة، أفضل مسلسل لعام ٢٠٢٣، كما حصد جائزة الإنجاز البارز في الدراما عن نفس العام.

الموسم الأخير من مسلسل Succession

 طرحت شبكة HBO، مؤخرا حلقات الموسم الأخير لمسلسلها الناجح Succession، الذي حصل علي تقييم بلغ 100% من نقاد موقع التقييمات الأشهر حول العالم 'Rotten Tomatoes'. 

وتحدثت الممثلة سارة سنوك، عن انتهاء المسلسل الناجح لشبكة HBO، خلال تصريحات صحفية، لتكشف أنها لم تكن تعرف، أن الموسم الرابع من مسلسل، Succession، سيكون الموسم الأخير، إلا عندما انتهت، جلسة قراءة السيناريو للموسم الرابع.

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وذكرت سارة سنوك، أنها شعرت حينها، بالحزن لانتهاء المسلسل الناجح، قائلة: "شعرت بإحساس الخسارة، وخيبة الأمل، والحزن، لكن كان من الجيد معرفة، ذلك في بداية الموسم بدلا من نهايته".

وأعلنت شبكة HBO، أن الموسم الرابع لمسلسلها الشهير، سيكون الأخير، وذلك بالاتفاق مع صناع العمل.

وذكر جيسي أرمسترونج، مبتكر المسلسل، في تصريحات صحفية، حول إنهاء المسلسل الناجح، أنه يفضّل إنهائه وهو في أوج عطائه، وقوته، وأنه لا يفضل فكرة تجديد العمل من أجل المتعة فقط".

تفاصيل مسلسل Succession

وعرض، الموسم الرابع من مسلسل Succession، بتاريخ 26 مارس 2023، وتكون من 10 حلقات، طرحت بشكل أسبوعي.

وجدد مسلسل Succession لموسم رابع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها المواسم الثلاثة الماضية، خاصة أن أن الحلقة الأولى من الموسم الثالث من المسلسل، حققت أعلى مشاهدة فى الدراما منذ بداية وباء كورونا.

وأدت الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل "Succession" إلى زيادة نسبة المشاهدة بنسبة 21٪ مقارنة بالحلقة النهائية للموسم الثاني، وارتفعت بنسبة 13٪ مقارنة بالعرض الأول للموسم الثاني، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 39٪ مقارنة بالظهور الأول للمسلسل في عام 2018.

قصة مسلسل Succession

ويدور مسلسل Succession حول عائلة روى التي تشتهر بالسيطرة على أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم،  ليتغير عالمهم عندما يقرر والدهم التنحي عن الشركة.

مسلسل Succession من بطولة كل من بريان كوكس، جيريمي سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، نيكولاس براون، ماثيو ماكفادين، بيتر فريدمان، روب يانج، جي سميث كاميرون، داجمارا دومينكزيك، وأريان مؤيد، كما انضم كل من أدريان برودى، وألكسندر سكارسجارد، وسناء لاثان، وليندا إيموند، ونجمة الموسيقى الكورية جيهاي إلى طاقم عمل المسلسل في الموسم الثالث.

Succession وجوائز الإيمي

وحصد الموسم الأول والثاني من مسلسل Succession على ٩ جوائز إيمي، بعد 23 ترشيحًا للجائزة الأعلى تلفزيونيا، فيما فاز الموسم الثالث للمسلسل بـ ٤ جوائز من ضمنها، جائزة الإيمي لأفضل مسلسل درامي لعام ٢٠٢٢، بعد حصوله على 25 ترشيحًا لجوائز الإيمي لعام ٢٠٢٢.

قنوات HBO

وتشتهر مجموعة قنوات HBO، بإنتاجها لعدد من المسلسلات الضخمة التي حققت شهرة ونجاح كبير حول العام، من أهمها مسلسل 'Game of Thrones'، والذي صنف كأفضل مسلسل تلفزيوني في السنوات الأخيرة، وHBO شبكة تلفزيونية أمريكية تابعة لإعلام تايم وارنر، وتقدم الشبكة خدمتي تلفزيون مدفوعتي الأجر لأكثر من 40 مليون مشترك أمريكي، ومن بين الخدمات التي تقدمها الشركة هناك خدمات الفيديو حسب الطلب، كما أن HBO متعاقدة مع عدد من القنوات حول العالم لبيع سلسلة من البرامج التلفزيونية لأكثر من 150 بلدًا. 

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