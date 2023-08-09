الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

مدير الشباب والرياضة بالأقصر يشهد ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة

جانب من مشاركة مدير
جانب من مشاركة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فيتو

شهد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة والذى تنفذه الوزارة بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من ٨ حتى ١٠ أغسطس الجارى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  ورعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

وجاءت النسخة بعنوان تطبيقات الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة وشارك فيها كل من اللواء دكتور  عصام زكريا رئيس قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة الرقابة الإدارية، والأستاذ الدكتور  طارق الحصري خبير التطوير المؤسسي ووكيل المعهد العربي، والدكتور  محمد ماجد خشبة الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، نائبًا عن الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد القومي للتخطيط، وهبة جاد الحق المدير العام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا عن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأدار الجلسة المذيع عبد الله يسري المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري.

 

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وفي كلمته،  أكد وزير الشباب والرياضة  أن الوزارة تسعى بخطى ثابتة ومدروسة تطبق من خلالها مبادئ الحوكمة والمراجعة وفق المعايير المحلية والدولية، وأن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة تضطلع بهمة الحفاظ على المال العام والتدقيق الداخلي.

جدير بالذكر أن فاعليات الملتقى الخامس لوحدة المنسقين الإعلاميين، انطلقت برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمزمع عقده خلال الفترة من٨ الي١١ أغسطس، والذي يعد امتدادا لنجاح وحدة المنسقين الإعلاميين في تحقيق أهداف توحيد الرسالة الإعلامية للوزارة، وإنتاج مواد إعلامية جديدة تواكب التطور التكنولوجي، وتحقيق رؤي وأهداف الدولة المصرية في توصيل الرساله الإعلامية.

ويتناول الملتقى الخامس عدد من المحاور من أهمها الذكاء الاصطناعي وأهمية الميتا فيرس، وإدارة الاعلام في الهيئات الرياضية والشبابية، صياغة البيانات الصحفية، العلاقات العامة والمراسم، السوشيال ميديا، والتدريب على استخدامات حروب الجيل الرابع والخامس ومواجهة الشائعات وإدارة الأزمات، بمشاركة  تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، واتحاد الثقافة الرياضية، وكبار الكتاب الصحفيين والاعلاميين. 

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن النهج الجديد للوزارة يهدف إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي، والعمل علي تطوير السياسة الإعلامية وفتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام باختلاف أدواتها، وتفعيل دور المنسقين الإعلاميين بمديريات الشباب والرياضة بمختلف محافظات مصر، كما ان وزارة الشباب والرياضة تسعي جاهدة على تفعيل خطة وحدة المنسقين الإعلاميين، نحو تطوير وصقل مهارات منسقي المديريات واطلاعهم على كل جديد في عالم الصحافة والاعلام، لمواكبة التطور التكنولوجى السريع وما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، سعى الوزارة لتقديم خدمات أفضل للشباب في كافة المجالات ومختلف الأشكال والوسائل، مشيرا بأن انشاء وحدة المنسقين الإعلاميين،  جاءت من حرص الوزارة على توحيد الرسالة الإعلامية وتطوير العمل الإعلامي، من خلال إنشاء المراكز الإعلامية بالمديريات، والقيام بالتغطيات الإعلامية وتنسيق العمل بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر لتطوير الأداء الإعلامي.

ويعد الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين ضمن اليات التدريب التي تهدف إلى صقل مهارات المنسقين الإعلاميين وتنمية قدراتهم الابداعية نحو التطلع الي رؤية إعلامية أكثر احترافًا لنقل الصورة الواقعية لما  تقوم به الدولة المصرية من مجهودات في قطاع العمل الشبابي والرياضي من خلال خطة وزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها.

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