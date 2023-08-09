معهد إعداد القادة يشهد فعاليات ملتقى طلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة في الجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف٢"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وتضمن اليوم محاضرة تناولت الأنشطة الطلابية لتشكيل وعي طلاب ذوي القدرات الفائقة، وحاضر فيها الدكتور إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة، ورئيس الاتحاد الأفريقي البارالمبي لكرة الطائرة، والذي يعد أيضا أحد أعضاء الاتحاد الدولي البارالمبي لكرة الطائرة.

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معهد اعداد القادة

حث الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب ذوي القدرات الفائقة على التمسك بالأمل والسعي لتحقيق الأهداف الموضوعة، مستشهدًا بقوله الله تعالى "ولسوف يعطيك ربك فترضى"، وقد عمل على تحفيز الطلاب من خلال نصائح إيجابية لدعم إصرارهم على تخطي المعوقات التي تواجههم، حيث استطاعوا تجاوز الصعوبات وتحدوا كل الظروف.

طلاب مبدعون باختلاف



وأكد مدير المعهد على قدرة هؤلاء الطلاب المبدعين والقادرين على التفوق في العديد من المجالات، لذا وجب التركيز على دورهم المهم في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مساهماتهم القيمة.

مبدعون باختلاف

أكد مدير معهد اعداد القادة كريم همام على أنه امام أبطال لديهم قوة الإرادة، موضحا الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها الطلاب ذوى القدرات الفائقة منها لعبة البوتشا لأصحاب الإعاقة شديدة الاصابة، قائلا " لا يوجد شئ مستحيل ولا يوجد يأس في الرياضة".

واستكمل حديثه عن دور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصيات الطلاب، فهي تساعد الطلاب في الکشف عن ميولهم، والاستفادة من قدراتهم وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية والروحية الأصلية فيهم، کما أنها تعمل على بناء شخصية الطالب خاصة من ذوي القدرات الفائقة.

طلاب معهد اعداد القادة

وتطرق فى حديثه لتوضيح الفرق بين النية وقوة النية، فالنية هو هدف تحقيق الشئ فقط، إنما قوة النية هو الإصرار على عمل الخير.

وأكد مدير معهد إعداد القادةإن المعهد يعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تدريبهم على مهارات ما بعد التخرج وإعداد قائد متخصص بمهارات من رغباته.

كما أعطى همام بعض النماذج المشرفة في مختلف الألعاب الرياضية من ذوى القدرات الفائقة كنماذج للاقتداء بها.

وعلى صعيد آخر نظم معهد إعداد القادة زيارة للطلاب ذوى القدرات الفائقة إلى أحد المشروعات القومية " المتحف القومي للحضارة المصرية " لتعزيز الوعي بالتراث المصري وحضارة مصر، وبيان مدى الإنجاز العظيم لصرح تتفرد به الجمهورية، وهذا يسهم في نشر المعرفة بمقدرات الوطن وتعزيز الانتماء لدى الشباب.

طلاب معهد اعداد القادة

وفي وقت سابق وقع الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة رئيس جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور كريم همام - مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي.

ونص البروتوكول على تقديم برامج لتنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب فى اتجاهات متنوعة ومتجددة وعقد ورش العمل حول كيفية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مؤتمرات ذات الاتجاه القومي حول استثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد فى ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة قاعدة المشاركة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين في كافة الأنشطة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع الجامعي في الجامعات المصرية، بجانب إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بأن الجامعة حققت التميز محليا ودوليا وتهدف فى خطتها الاستراتيجية الى تنمية مهارات منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب.

كما تهدف الجامعة إلى إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى من خلال تكثيف المشاركات بالبرامج التي يقدمها المعهد وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة في ظل رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة أن خطة معهد إعداد القادة الاستراتيجية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، بجانب إعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الإستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية.