جامعة الوادي الجديد تشارك في ملتقى طلابي بمعهد إعداد القادة

شاركت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد، بوفد ضم ٥ طلاب من كلية الآداب في الملتقى الطلابي للقيادة الجامعية تحت شعار (سفراء العمل الاجتماعي) فى الفترة من ٣٠ يوليو إلى ٣ اغسطس الجارى، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صرح بذلك الدكتور جمال حسن منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة وقال إن اللقاء تضمن ندوات عن موضوعات متعددة منها مبادرات وزارة الشباب والرياضة والمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة وإبداعات الطلاب فى كيفية توظيف المبادرات الاجتماعية داخل الجامعات وندوات عن الأمن القومى المصرى والتحديات التي تواجهه،بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية المتنوعة.

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وعبر الوفد المشارك عن سعادته وامتنانه للجامعة لدعمها الانشطة بكل صورها.