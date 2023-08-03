جامعة الوادي الجديد تشارك في ملتقى طلابي بمعهد إعداد القادة
شاركت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد، بوفد ضم ٥ طلاب من كلية الآداب في الملتقى الطلابي للقيادة الجامعية تحت شعار (سفراء العمل الاجتماعي) فى الفترة من ٣٠ يوليو إلى ٣ اغسطس الجارى، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
صرح بذلك الدكتور جمال حسن منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة وقال إن اللقاء تضمن ندوات عن موضوعات متعددة منها مبادرات وزارة الشباب والرياضة والمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة وإبداعات الطلاب فى كيفية توظيف المبادرات الاجتماعية داخل الجامعات وندوات عن الأمن القومى المصرى والتحديات التي تواجهه،بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية المتنوعة.
وعبر الوفد المشارك عن سعادته وامتنانه للجامعة لدعمها الانشطة بكل صورها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.