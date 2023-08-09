إزالة حالتين بناء بالحسينية وأبوحماد بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين. وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

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مركزا الحسينية وأبو حماد

وتنفيذا لذلك توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور مخالف بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص بناحية سامي سعد علي مساحه 200 متر وتطبيق القانون على المخالفين، هذا وقد أزالت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالوحدة المحلية بالملاك سور مقام بالدبش الأبيض بطول ٦٠م بناحية دعبس بالملاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الأجهزة التنفيذية بمنيا القمح

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون مخالف بقرية شلشلمون خارج الحيز العمراني وتم فك جميع الأعمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوى لمنزل بناحية كفر الشيخ عثمان تابع قرية الفواقسة (الزرزمون) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مركز ومدينة ديرب نجم

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو حملة مكبرة لإزالة التعديات بناحية قرية الصانية وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة الكلية لحجرة وسور بالدبش وسور بالصاج مقامة بالمخالفة على أرض إصلاح زراعي على مساحة ( ١٠٠م ) بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

رئاسة مركز ومدينة فاقوس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالفرايحه بإزالة حالة تعدى خارج الحيز العمراني عبارة عن شدة خشبية وتشوين مواد بناء لسيمل دور ارضى بناحية عزبة معلومة بالوحدة على مساحة حوالى ١٣٠ م تقريبا باسم المخالف ( ا.م.م ) وتمت الإزالة كليا على نفقة المواطن ورفع مواد التشوين والتحفظ على المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس عاطف صالح عبده

هذا وقد قال المهندس عاطف صالح عبده رئيس مركز ومدينة أولاد صقر إنه بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محافظ الشرقية بضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع لمتابعة الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات وكذلك التعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، قائلا إن معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية خلال ‏الفترة المقبلة تتوقف على مدى تواجدهم في الشارع ومتابعة أعمال النظافة ورفع ‏الإشغالات والتصدي لأعمال البناء المخالف وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

متابعة أعمال الصيانة الشاملة للأعمدة الكهربائية

فقد تمت متابعة أعمال الصيانة الشاملة للأعمدة الكهربائية والطرق بالوحدة المحلية بني حسن وذلك بتكليف رفعت الداودي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والحملة الميكانيكية احمد سلطان نائب رئيس المركز لشئون الوحدات المحلية مدحت سعيدة رئيس الوحدة المحلية بني حسن بالقيام بأعمال الصيانة للوصلات الكهربائية وتمهيد الطرق الترابية بنطاق الوحدة المحلية بني حسن ومدخل مدينة أولاد صقر.