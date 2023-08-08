الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

الكشف على 1504 مواطنين خلال قافلة طبية بقرية هارون في البحيرة (صور)

قافلة طبية بمدينة
قافلة طبية بمدينة ابوحمص بالبحيرة، فيتو

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية هارون بأبوحمص على مدار يومين، وتم خلالها الكشف على 1504 مواطنين مجانا من خلال وجود 9 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة التالية ( الباطنة 401 - عيادتي الأطفال 405 - الجراحة 184 - النساء 110 - تنظيم الأسرة 34 - العظام 155 - الرمد 215  ).

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قافلة طبية بمدينة ابوحمص بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بمدينة ابوحمص بالبحيرة، فيتو

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.


ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.


وفي إطار منفصل، تواصل مديرية صحة بالبحيرة فاعليات مبادرة " 100 يوم صحة" والخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وسط اقبال متزايد من المواطنين المترددين للاستفادة بخدمات الحملة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

قافلة طبية بمدينة ابوحمص بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بمدينة ابوحمص بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بمدينة ابوحمص بالبحيرة، فيتو

وأشار الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها الطبية المجانية لعدد 209 آلاف و862 مواطنا منذ بدء الحملة وحتى الآن.

كما صرح وكيل الوزارة بأن صحة البحيرة مازالت تواصل تحقيق الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومي فى شتى مبادرات حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية، وذلك منذ انطلاق الحملة  وحتى الآن.

من الجدير بالذكر أن الحملة تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين، وبدأت فعالياتها  فى  25 /6 وتستمر حتى 1 /10/ 2023 م.

قافلة طبية بمدينة ابوحمص بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بمدينة ابوحمص بالبحيرة، فيتو

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

حالة الطقس غدًا الأربعاء 9-8-2023 في البحيرة

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